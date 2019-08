Zelená pre lepší vzduch: Rastliny, ktoré pôsobia ako prírodné filtre

Pre začiatočníkov

Ak s pestovaním rastlín nemáte skúsenosti alebo vám žiadny kvet doma nevydrží, začnite so sukulentmi alebo kaktusmi. Ide o tolerantné rastliny. Napríklad kaktus bude vaše prípadné zanedbávanie prehliadať a po pár rokoch vás prekvapí krásnym farebným kvetom. Väčšina kaktusov vykvitne po troch rokoch. Skvelou alternatívou pre začiatočníkov sú sukulenty vo všeobecnosti. Majú hrubé, masívne listy, ktoré im pomáhajú udržiavať v sebe vodu. Potrebujú len dostatok denného svetla. Ak je to možné, umiestnite ich na okenný parapet. Začať môžete echevériou alebo skalničkou, ktoré sú nenáročné a zároveň vizuálne zaujímavé. Aby vaše rastliny prežili, na spodok kvetináča umiestnite štrk alebo kamienky a so zálievkou to nepreháňajte. Ide o základnú chybu, ktorej sa mnohí dopúšťajú. Nadmerné množstvo vody nemá kam odtekať a spôsobuje hnitie koreňov. Rastlina postupne odumiera.