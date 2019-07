Autorky knihy Bez hanby o ohanbí ukazujú, ako málo vieme o ženskom tele

Ak verili mýtom lekárky, čo verejnosť?

18. júl 2019 o 6:00 Michaela Žureková

Tá téma môže často prinášať silné rozpaky. Stačí vysloviť slovo vagína a je jasné, že sa dostávame do intímnej zóny, ktorá sa nezvykne rozoberať verejne a nahlas.

A ak, tak neraz ide o posúvanie takých informácií z úst do úst, ktoré vôbec nemusia byť pravdivé. Aj nórske lekárky Nina Brochmannová a Ellen Stokken Dahlová to zažili.

Poznáte tie legendy o panenskej blane, ktorá sa môže narušiť napríklad pri aktívnom športovaní ako je bicyklovanie či jazdenie na koni? Toto na škole učili aj obe vyššie spomenuté dámy a ony informácie šírili ďalej, až kým si nezačali klásť otázku, ako je to vlastne technicky možné.

Priviedlo ich to k ďalšiemu štúdiu tejto ženskej témy a konzultáciám s forenznými odborníkmi, aby zistili, čo je to vlastne panenská blana a že o nej spoločnosť reprodukuje lži.

Výsledkom bola ich úspešná TEDx prednáška, ktorú si ľudia pozreli viac než päť miliónov ráz.

Žiadne dojmy, iba jasné a drsné fakty

Od panenskej blany to už k vagíne a ženskému reprodukčnému zdraviu ako takému nebolo ďaleko.

Brochmannová a Dahlová preto považovali za najlepší nápad napísať knihu, ktorá nedávno vyšla okrem ďalších tridsiatich krajín aj v slovenskom preklade s názvom Bez hanby o ohanbí.

Je pre mladé dievčatá, ktoré svoje telo ešte len spoznávajú, ale aj pre staršie ženy, ktoré potrebujú k základom pridať poriadny kus nadstavby. Na mnohé z otázok sa totiž ženy hanbia opýtať na rovinu.

"Naša kniha určite obsahuje informácie, o ktorých sa ženy nikdy so svojimi lekármi nerozprávajú, ako napríklad problémy s chuťou na sex, orgazmus, výtoky, zápach. Taktiež je v nej veľa vecí, ktoré by ženy mali o svojich telách vedieť a ktoré sú príliš komplikované na to, aby ich dokázal človek prebrať v 15-minútovej konzultácii u lekára. Napríklad ako funguje menštruačný cyklus alebo aká je anatómia genitálií," odpovedali autorky v rozhovore, ktorý poskytli prostredníctvom tlačovej správy pre medzinárodné médiá.

Ich kniha však hovorí aj o ďalších tabu témach, napríklad o tom, že rozdiel medzi klitorálnym a vaginálnym orgazmom je hlúposť, a že ich oddelenie siaha ešte do čias Sigmunda Freuda, keď lekár a jeho mužskí kolegovia postavili vaginálny orgazmus na piedestál.

Prečo? V tej dobe totiž ešte neboli k dispozícii všetky informácie o klitorise, ktoré máme dnes.