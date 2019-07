Ženy o nich vedia málo, ale oplatia sa. Čo ukázala analýza menštruačných kalíškov?

Analýza vyšla v prestížnom časopise.

17. júl 2019 o 6:00 Michaela Žureková

Na trhu existuje takmer dvesto značiek menštruačných kalíškov a dostupné sú v 99 krajinách. Ženy po nich v posledných rokoch pomaly, ale isto siahajú ako po finančne výhodnej a ekologickej pomôcke, a tak je namieste si klásť otázku, či sú bezpečnou alternatívou k vložkám a tampónom.

Podľa prvej veľkej metaanalýzy, ktorá vyšla v magazíne The Lancet Public Health, je odpoveď kladná.

Vedci analyzovali 43 rôznych medzinárodných výskumov, ktorých sa zúčastnilo vyše 3300 žien a dievčat a tiež takzvanú šedú literatúru, teda formálne nepublikované správy, práce či študijné materiály.

Vyplynulo z nich, že kalíšky sú bezpečné a spoľahlivé rovnako alebo dokonca ešte viac než jednorazové vložky a tampóny.

Syndróm toxického šoku

V súvislosti s nebezpečným syndrómom toxického šoku, ktorý môže byť smrteľný, sa o kalíškoch dlho hovorilo ako o produktoch, ktoré ho nespôsobujú.

Francúzska štúdia z roku 2018 síce poukázala na to, že aj prostredníctvom kalíškov sa do tela môžu dostať baktérie, ktoré dokážu syndróm spôsobiť, no jej nevýhodou bolo, že išlo o výskum v laboratórnych podmienkach a nie na skutočných ženách.

Metaanalýza teraz ukázala, že takýchto závažných prípadov bolo spomedzi skúmaných štúdií malé množstvo - prípadov syndrómu toxického šoku bolo nahlásených len päť.