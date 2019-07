Osem spôsobov, ako si vychutnať sólo výlet

Vystúpili ste z komfortnej zóny. Otázka znie, čo ďalej.

15. júl 2019 o 11:50 Michaela Žureková

Už dlhšie je známe, že ženy sa stále viac púšťajú do sveta samy. Sólové cestovanie si získava svoju obľubu a hoci nie je celkom bez rizík, už samo o sebe vytvára pocit dobrodružstva.

Pustiť sa doň prvýkrát však môže, prirodzene, vzbudzovať obavy.

Aj pocit, že chce byť človek nezávislý a užiť si krajinu sám, niekedy prevážia otázky – čo vlastne budem robiť bez konštantnej spoločnosti a ako si to mám užiť naplno?

Zmizne strach, príde sebavedomie

Nejedna cestovateľka či cestovateľ vyzdvihujú najmä výhodu určitého druhu sebectva.

Pri sólo cestovaní sa netreba nikomu prispôsobovať a človek si vychutná len tú skúsenosť, ktorú si sám vyberie.

Ak chce celý deň leňošiť pri hotelovom bazéne, môže. Ak chce vyskúšať netradičné jedlá, testovať svoju komfortnú zónu alebo pokojne meniť program podľa nálady, môže.

Napokon, za jeden z významných dôvodov, prečo cestovať osamote, sa považuje pozitívny dôsledok v podobe väčšieho sebavedomia. Človek sa zbaví strachu zo samoty a uvedomí si, čo všetko dokáže zvládnuť bez prítomnosti niekoho blízkeho.

Potrebuje však najprv nájsť správnu formu, ako si cestovanie osamote užiť. Platí totiž, že čo sólo cestovateľ, to iná nátura a cestovateľská osobnosť.

Tu je osem perspektív, ako si sólo výlet vychutnať naplno a aké spôsoby človek môže vyskúšať.

Stratiť sa v novom meste nemusí byť náhoda, ale aj cieľ

Asi je to dnes ťažko predstaviteľné, no nabrať odvahu vyjsť do mesta bez mapy a telefónu môže byť aj oslobodzujúci pocit.

Zaujímavé je zablúdiť na miesta, ktoré v žiadnych bedekeroch nie sú a ktoré človek objaví sám.

Ísť len tak bezcieľne tiež pomáha lepšie si vychutnať atmosféru daného miesta. Skúste sa vybrať na prechádzku s jediným cieľom - objavovať veci náhodne.

Nebyť sám v skupine turistov

Cestovať sólovo v skutočnosti vlastne neznamená cestovať sólovo a už vôbec nie osamelo. Človek je predsa neustále v blízkosti iných ľudí.