Vzťahová poradňa: Nechcem, aby bývalý manžel mojej mamy prišiel na rozlúčku s ňou

Psychologička radí.

15. júl 2019 o 6:00 Washington Post, Andrea Bonior

Text pôvodne vyšiel v denníku Express, ktorý patrí pod The Washington Post.

Otázka: Moja matka vlani zomrela a pri príležitosti jej nedožitých narodenín organizujeme rodinné stretnutie. Sedem rokov bola vydatá za muža, ktorého som ako dieťa považovala za nevlastného otca, no keď sa rozviedli, prerušil s nami akékoľvek vzťahy.

Môj život to veľmi negatívne ovplyvnilo a trvalo roky, kým som sa cez to preniesla. Moja sestra našla tohto muža cez Facebook a pozvala ho. Veľmi ma to hnevá.

Nezachoval sa dobre k našej mame a ani k k nám, keď sme boli deti. Moja sestra vraví, že pozvať ho bola „správna vec“, no ja mu chcem povedať, aby nechodil.

Odpoveď: Prijmite moju sústrasť. Predpokladám, že je to pre vás teraz, keď ešte trúchlite kvôli matke, veľmi stresujúce. Nie som si však istá, či vám zrušenie jeho pozvania nejako pomôže.

Po prvé to môže zapríčiniť ďalšiu drámu. A po druhé budem ozvenou vašej sestry: Hoci z jeho predchádzajúceho správania nemusíte mať taký dojem, aj on má právo smútiť za vašou matkou.

To, na čo však právo nemá, je aktívny zásah do diania.

Rozhodnite sa teda, aké sú vaše podmienky jeho účasti na stretnutí. Nechcete, aby bol vo vašej prítomnosti? Aby nesedel v bezprostrednej blízkosti vašej rodiny, alebo aby sa zúčastnil nejakej intímnej časti obradu? Za týchto okolností možno aj sám odmietne účasť.

A samozrejme, ak má srdce, mal by to pochopiť a nezúčastniť sa. To však už bude jeho vôľa.

Otázka: Ak sa s vami muž rozíde, pretože ste príliš „cynická", je to niečo, čo treba brať vážne? Prečo mi to povedal? Je to len výhovorka, ktorá sa mu hodila? Alebo si mám naozaj spytovať svedomie?

Nechcem, aby mi najskôr ublížil tým, že ma nechal a potom som sa ešte trápila týmito otázkami. Ale tiež to nechcem ignorovať. Čo ak je to pravda?

Odpoveď: Môže to byť niečo veľmi pravdivé. Alebo niečo, čo povedal, len aby niečo povedal. Alebo niečo medzi tým. Ja si však myslím, že teraz, keď ste rozídení, nie je to až také dôležité.

Povedzme, že ste cynická osoba. Ovplyvňuje to váš život aj inak? Potrebujete to meniť? Chceli by ste sa zmeniť?

Mimochodom, už len skutočnosť, že ste ochotná uvažovať o tejto možnosti, znamená, že to nie je hrozný problém. Zrátané a podčiarknuté: Tento vzťah sa skončil a len vy máte právo rozhodovať, či ste osoba, akou chcete byť.

Andrea Bonior je klinická psychologička. Každý týždeň uverejňuje stĺpčeky v The Washington Post Express.