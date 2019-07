Tri pravidlá, ako si minimalisticky zbaliť kozmetiku na cesty

Cestovanie si vyžaduje pragmatickosť.

20. júl 2019 o 6:00 Martina Štérová

Cestovanie lietadlom, autom, autobusom či vlakom vyčerpáva telo, pleť aj vlasy.

Aj počas presunov na dovolenky a výlety si však môžete zachovať zdravý a svieži vzhľad, a pritom nezapratať polovicu objemu batožiny kozmetickými prípravkami a pomôckami na úpravu zovňajšku.

Hydratácia

Súvisiaci článok Raz sa natierali jedom, inokedy sa štípali do líc. Aká je história líčenia? Čítajte

Opäť sme pri tom, čo opakujeme takmer pravidelne a pri rôznych témach. Hydratácia je naozaj kľúčová.

Dostatočný prísun vody vám pomôže udržať si sviežu pleť a eliminovať opuchy napríklad počas dlhých letov. Telo hydratujte zvnútra aj zvonka.

Zabaľte si so sebou vlhké vreckovky obohatené napríklad kyselinou hyalurónovou, nezabúdajte používať opaľovacie krémy a občas si osviežte pokožku či mejkap micelárnou alebo termálnou vodou.

V prípade, že máte extra suchú pleť, použite kozmetické prípravky na báze suchého oleja. Využijete ho ako prvú pomoc pri suchej pleti aj vlasoch. Uprednostnite prípravky s obsahom arganového či jojobového oleja alebo s výťažkom zo šípky.

Čas v priebehu dlhého letu môžete využiť napríklad na aplikáciu masky, ideálne papierovej, ktorú si len položíte či už pod oči, alebo na celú tvár a necháte pôsobiť. Pre zachovanie čistej a zdravej pleti sa snažte dotýkať sa pokožky tváre čo najmenej.

Pri cestovaní, presunoch a pobyte na množstve verejných priestorov sa vaše ruky stávajú odkladiskom baktérií a môžu pleti priťažiť. Dôsledkom tak býva často podráždená pleť alebo nepríjemné vyrážky v dôsledku nahromadenia nečistôt v póroch.

Vždy, keď máte možnosť, premasírujte si oblasť pod očami kockou ľadu. Je to osviežujúci a upokojujúci spôsob, ako eliminovať opuchy a kruhy pod očami a uľaviť tak unaveným očiam.

Produkty s rôznym využitím

Súvisiaci článok Naučte sa vyberať správny mejkap, raz a navždy Čítajte

Ak sa vám nechce baliť si do kufra rôzne fľaštičky tekutých kozmetických prípravkov, mnohé môžete vymeniť za tuhé produkty.

Dnes už sú k dispozícii tuhé šampóny na vlasy aj deodoranty, no nájdu sa aj tuhé prípravky na opaľovanie alebo hydratačné maslá. Množstvo vecí, ktoré si so sebou zbalíte na dovolenku, by ste mali minimalizovať a ušetriť si tak starosti s vláčením ťažkého nákladu.

V kozmetickej taštičke sú riešením produkty s rôznorodým využitím. Na dovolenke ich koniec-koncov nepotrebujete veľa. Vyskúšajte rúž, ktorý možno použiť aj ako červeň na líca, ceruzku na oči a obočie, BB alebo CC krémy, ktoré nahradia podkladovú bázu aj mejkap.

Alebo doprajte pleti tiež dovolenku a nechajte ju voľne dýchať bez líčenia. Základom v takom prípade ostáva hydratačný krém a kvalitný opaľovací krém ako aj prípravok na odličovanie.

Obľúbeným produktom je suchý šampón. Dokáže predĺžiť svieži vzhľad vlasov a dodať im objem.

Časté umývanie vlasov či tužiaci sprej tak strácajú na význame. Ťažké rúže nahraďte leskom na pery alebo balzamom, ktoré môžete využiť aj na dodanie lesku na lícach. Ako mejkap, pomôcku na kontúrovanie, rozjasňovač či očný tieň zas využijete bronzer.

Praktické balenia

Všetko, čo môžete dostať do koncentrovanejšej formy, takýmto spôsobom zabaľte. Ideálne sú fľaštičky, ktoré môžete naplniť opätovne a nebudete tak vytvárať zbytočný odpad.

Na mejkap môžu poslúžiť napríklad puzdra na šošovky. Ako praktické prenosné zariadenia poslúžia napríklad prázdne fľaštičky kozmetických produktov z hotelov.