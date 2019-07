Neonatológ: Keby sme matky a deti neizolovali, vyriešilo by sa množstvo problémov

P.Krcho hovorí o dôležitosti mikrobiómu.

10. júl 2019 o 6:00 Michaela Žureková

V jednom svojom článku ste napísali, že pôrodníci a neonatológovia zohrávajú kľúčovú úlohu v tom, aby človek v dospelosti netrpel alergiou, obezitou, cukrovkou či astmou. Všetko to má súvis s mikrobiómom. Čo je mikrobióm?

Zjednodušene by sme mohli povedať, že mikrobióm sú všetky baktérie, ktoré máme na tele alebo priamo v tele, konkrétne v tráviacom trakte, v ktorom tvoria asi 1,5 kilogramový orgán. Túto bakteriálnu kolóniu nazývame aj metagenóm, pre množstvo genetickej informácie.

Pri vaginálnom pôrode, keď by sa dieťa malo prirodzene kolonizovať bakteriálnou flórou matky, sú pôrodníci a neonatológovia tí, ktorí môžu tento proces svojím konaním buď narušiť, alebo podporiť.

Teda cieľom je nerobiť také zásahy, ktoré by zabraňovali osídľovaniu dieťaťa matkiným mikrobiómom?

Pri pôrode dochádza k osídľovaniu, ktoré dáva základ pre imunologické a metabolické programovanie. Teda naštartovanie jeho imunity a metabolizmu. Novorodenec prijíma mnohú bakteriálnu flóru bez toho, aby na ňu reagoval.

Jeho imunitný systém je inak nastavený, práve preto, aby mohol založiť základ pre mikrobióm, ktorý bude v živote jedinca zodpovedný za ochorenia, ktorá sa v budúcnosti objavia alebo nie.

Čo znamená stabilizovať mikrobióm?

Súvisiaci článok Pôrodná asistentka: Problémy sa snažíme eliminovať, zlú stravu však nezmením Čítajte

Ženy, ktoré porodia prirodzene a zároveň sa stravujú pestro, majú vyrovnanú mikrobiálnu flóru, ktorá pozostáva z niekoľkých stoviek bakteriálnych kmeňov.

Veľa závisí od toho, aký mikrobióm získala matka od svojej matky, akú stravu konzumujeme, pretože bakteriálna flóra závisí od toho, ako vyživuje svoje vlastné baktérie.

Stabilizácia tiež súvisí s tým, aké má človek interakcie so svojím biologickým okolím, s tým, že nekonzumuje nadmerne antibiotiká, jedáva menej chemicky upravených a viac lokálnych potravín a trávi dostatok času v prírode.

Pretaví sa to aj do mikrobiómu novorodencov?

Peter Krcho Vyštudoval Fakultu detského lekárstva UK v Prahe, získal atestácie z pediatrie a neonatológie.

Pracuje na Klinike neonatológie LF UPJŠ a DFN v Košiciach.

Od roku 2008 je krajským odborníkom pre neonatológiu pre Košický kraj a členom výboru neonatologickej spoločnosti SPS.

V roku 2006 založil výkonný výbor európskej odbornej spoločnosti Union of European Neonatal and Perinatal Societies.

Získal viacero ocenení, napríklad v USA za implementáciu validných údajov v neonatológii či Cenu ITAPA za projekt Mobilita v neonatológii.

V prvých týždňoch života majú kvalitnejší mikrobióm tí novorodenci, ktorých matky majú v mlieku kvalitnejšie oligosacharidy. Nie je teda závislý len od toho, čím sa dieťa osídli hneď po pôrode, ale aj od zloženia materského mlieka.

To súvisí s pestrou stravou matky. Jedna štúdia ukázala, že zloženie oligosacharidov matiek v Južnej Amerike bolo oveľa kvalitnejšie než u matiek zo Severnej Ameriky.

Prečo to tak bolo?

Zrejme to súvisí s tým, že v Severnej Amerike sa konzumuje viac pasterizovaných a viac chemicky upravovaných potravín a v Južnej je to naopak. Určite je náš mikrobióm ovplyvnený aj tým, čím sa postrekujú naše polia.

Je to veľmi komplexná záležitosť a ukazuje sa, že znalosti o mikrobióme budú v budúcnosti dôležité, aby sme vedeli predchádzať niektorým ochoreniam, ktoré sú ťažko liečiteľné, vrátane zápalových, imunologických, metabolických, ale aj psychologických a psychiatrických ochorení.

Pri prirodzenom pôrode získava novorodenec prvú bakteriálnu flóru z pôrodných ciest. Pri pôrode cisárskym rezom tvoria mikrobióm novorodenca najmä baktérie z kože matky a nemocničná flóra. Navyše sa tieto deti často nedojčia hneď v prvých hodinách. Prečo je to rizikové?

Pri cisárskom reze sa do toho zamiešava nemocničná mikrobiálna flóra. Tá je vystavená chemikáliám, už bola v kontakte s rôznymi dezinfekčnými roztokmi a napriek tomu prežila. Je iná a správa sa inak, ako tá, ktorá je od matky.

My ako lekári máme možnosť na to myslieť denno-denne, mali by sme pracovať na tom, aby dieťa dostávalo bakteriálnu flóru a mlieko od matky. Vtedy sa spúšťajú tráviace, imunitné a metabolické funkcie, čo je extrémne dôležité.

Ak má dieťa riziko infekčnej komplikácie, nasadíme mu antibiotiká a sme v suchu, ale niekedy môžeme urobiť viac zla ako dobra. Nesmieme liečiť to, čo naozaj nie je infekcia a musíme nechať, aby imunita tento proces zvládla. Potom budú zdravší. Aj u novorodencov máme rezervy.

Čo iné by ste mali urobiť?

Musíme si byť istí, že keď nepotrebuje antibiotiká, aby sme mu ich nedávali. U každého novorodenca sa imunita spúšťa sama a mali by sme byť prísnejší v tom, ktoré deti treba liečiť a ktoré nie.

Vidíme, že ak sa nám aj u extrémne nezrelých detí podarí podávať mlieko jeho vlastnej matky, oveľa skôr sa rozbehne peristaltika a dieťa rýchlejšie priberá. Ak nám deti vo veku dvoch-troch týždňov nepriberajú, chybu treba hľadať v tom, či sme trafili stimulačné okno, keď sme mali spustiť ten tráviaci trakt.

Vráťme sa ešte k cisárskym rezom. Pred pár rokmi sa intenzívne hovorilo o tom, že by sa po nich mal urobiť výter z pošvy, ktorým sa potrie tvár dieťaťa, aby sa osídlilo matkinými vaginálnymi baktériami. Iné štúdie však ukázali, že to môže byť tiež nebezpečné, najmä, ak matka trpí nejakými vírusmi a patogénmi. Čo teda pomôže?

Nie je jednoduché to realizovať a my stále nevieme stopercentne povedať, že matka má len prirodzenú flóru a nie je tam aj niečo rizikové, čo môže spôsobiť komplikácie. To je to, prečo sa to ešte neujalo.

Súvisiaci článok Základné odpovede a otázky o dojčení pohľadom lekárov a vedy Čítajte

Neexistujú testy, ktoré by pred pôrodom podstúpila?

U matiek sa odoberajú stery a zistí sa bakteriálna flóra, ktoré tam vyrastie. Ale v týchto výsledkoch vidíme len kmene, ktoré sú toho schopné. Existuje ďalších asi 180, ktoré nevieme dokázať kultiváciou. Bolo by treba sa pokúsiť urobiť mikrobiálny obraz bakteriálnej flóry a dokázať, v akom percente a objeme sú zastúpené rôzne bakteriálne kmene a či sú v rovnováhe.

To sa zatiaľ nedá urobiť?

Zatiaľ je to veľmi drahé. Už vieme, že zmes zdravých baktérií má určitú charakteristiku a deti, ktoré sú po cisárskom reze alebo také, ktoré majú po pôrode zdravotné ťažkosti, majú aj mikrobióm hneď po pôrode iný.

Našou úlohou je čo možno najskôr začať dodávať dieťaťu také látky z materského mlieka, ktoré by aj tú narušenú mikrobiálnu flóru, ktorá nebola po cisárskom reze ideálna, začali stabilizovať. To sa má robiť najmä prikladaním k prsníku a dojčením.

Dá sa však povedať, že mikrobióm môžeme vylepšovať aj po narodení a v priebehu života? Teda dohnať to, čo nám nebolo nadelené v pôrodnici?