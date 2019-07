Deti jedia viac cukru, než by mali. Problémom sú aj ovocné kapsičky

Rizikom je zubný kaz, nadváha aj cukrovka.

2. júl 2019 o 6:00 Michaela Žureková

Desiata, olovrant či len tak na chuť - rodičia ponúkajú svojim deťom ovocné kapsičky v rôznych chvíľach. Často v dobrej viere, že ide len o čisté ovocie v rozmixovanej forme, a ovocie je predsa zdravé.

Kapsičky sú praktické obaly, už aj malé deti ich šikovne vedia držať v ruke, netreba k nim žiadnu lyžičku a ovocné pyré, ktoré obsahujú, môžu jesť priamo cez malý plastový otvor.

Toto rýchle a pohodlné riešenie však má svoje tienisté stránky, najmä pre cukor, ktorý sa dostáva do tela detí. Vo veľkých množstvách môže spôsobovať kazenie zubov aj priberanie, varujú odborníci.

Presahy až do dospelosti

Rodičia by sa nemali nechať oklamať nápismi "bez pridaného cukru". Ak deti kŕmia ovocnými kapsičkami, cukor sa do ich tela dostáva aj tak - a to i v prirodzenej forme v samotnom ovocí.

Nehovoriac o tom, že na trhu sú, samozrejme, aj výrobky, do ktorých bolo nejaké sladidlo pridané umelo.

Ak deti kapsičky jedia denne a v prehnanom množstve, hrozí, že sladkého napokon skonzumujú príliš.

Akýkoľvek cukor má totiž dopad na ich zuby a metabolizmus, a to nielen v samotnom detstve, ale aj neskôr v dospelosti.