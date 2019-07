Vzťahová poradňa: Môj priateľ nechce, aby som sa stretla s jeho bývalou ženou

Psychologička radí.

1. júl 2019 o 6:00 Washington Post, Andrea Bonior

Text pôvodne vyšiel v denníku Express, ktorý patrí pod The Washington Post.

Otázka: Nemyslíte si, že je to zvláštne, keď môj priateľ nechce, aby som sa stretla s jeho bývalou manželkou? Deti majú v striedavej starostlivosti a on niekoľkokrát spravil zvláštne veci, aby sa uistil, že sa nestretneme, hoci by to bolo prirodzené.

Som s ním takmer rok a s jeho deťmi trávim čas pravidelne. Tvrdí, že jeho manželka o mne vie, ale ja o tom pochybujem. Povedala som mu, že ma to trápi, no on to vždy nechá tak.

Odpoveď: Nuž, ak by sa z nejakého dôvodu snažil udržať váš vzťah v tajnosti, potom by z jeho strany nebolo najmúdrejšie tráviť čas súčasne s vami aj so svojimi deťmi. Ale kto vie?

Prekáža vám to, takže je treba si to vyjasniť. Po prvé: zistite, prečo vám to prekáža. Cítite sa menej legitímne ako jeho priateľka?

Bojíte sa, že existuje nejaká tajná a nepekná časť jeho minulosti, o ktorej neviete? Bojíte sa, že sú stále „spojení“? Nepáči sa vám nešikovný spôsob, akým vás a jeho bývalú drží od seba?

Pre vášho priateľa bude ťažké „nechať to tak“, ak budete vedieť presne pomenovať to, čo vám prekáža najviac.

Takto bude mať viac dôvodov na nájdenie spôsobu, ako sa vy dve môžete stretnúť. Ak ani potom nebude ochotný zmeniť svoj postoj, otvára sa problém, ktorý je ešte väčší, než to, čo sa deje s jeho ex.

- - -

Otázka: Najala som si svoju kamarátku, ktorá má deti v podobnom veku ako ja, aby na čiastočný úväzok dozerala aj na moje deti, kým som v práci. Spočiatku všetko vyzeralo fajn, no po pár mesiacoch som si všimla, že sa mojej staršej, trojročnej dcére v podstate nijako nevenuje.

Moja dcéra sa vlastne len hrá s tou jej. Neprekážalo by mi to, ak by išlo len o občasné hranie sa, ale deti u nej trávia 15 hodín týždenne a ja som očakávala viac výletov a vzdelávania. Premýšľam, že zruším našu dohodu, ale nechcem naštrbiť priateľstvo.

Odpoveď: Nie som si istá, či ste o svojich očakávaniach diskutovali. „Dozeranie na dieťa“ nie je nevyhnutne synonymom „vytvárania predškolských zručností“.

Ak ste o tom doteraz nehovorili, je najvyšší čas. Ak táto debata prebehla, vaša kamarátka si zaslúži vedieť, že nie ste celkom spokojná.

Otvorte rozhovor v priateľských, ale špecifických podmienkach. Napríklad takto:

„Som šťastná, že sa naše deti dokážu takto pekne zahrať a viem, že sa tu bavia. Ale zdá sa, že staršia dcérka sa dostáva do bodu, keď potrebuje viac plánovaných výletov a viac vzdelávania. Myslíš, že sa jej budeš vedieť venovať aj takto, alebo bude lepšie, aby som sa začala obzerať inde?“

Rozhovor môžete veľmi objektívne upriamiť na typ starostlivosti, ktorú hľadáte. Nerobte osobnú vec z toho, čo osobné byť nemusí.

- - -

Andrea Bonior je klinická psychologička. Každý týždeň uverejňuje stĺpčeky v The Washington Post Express.