Tolerujte nevyžiadané rady, no stanovte hranice. Ako mať zdravý vzťah so svokrou?

Štyri tipy od odborníčok.

27. jún 2019 o 6:00 Soňa Jánošová

Napäté vzťahy medzi svokrou a nevestou bývajú často predmetom vtipov a posmeškov. Svokra je pre mnohé ženy synonymom nepríjemností a zasahovania do osobnej zóny.

Terri Apterová, psychologička a autorka knihy What Do You Want from Me? o vzťahoch medzi manželmi a ich rodinami uvádza, že dôvodom tohto napätia je vždy svokrin prvotný vzťah, teda vzťah matky s dieťaťom.

Ten podľa Apterovej v niektorých ohľadoch pripomína mileneckú lásku. Matka a dieťa spolu prežívajú intímne chvíle plné objatí, nehy a očného kontaktu. Táto intimita sa samozrejme rokmi vytráca, no zanecháva stopu, ktorá by sa zjednodušene dala pomenovať „krv nie je voda“.

Vzťah medzi svokrou a nevestou nie je nikdy zaťažený týmto putom, a práve preto nikdy nie je bezpodmienečný.

Prečítajte si tiež: Máte zlú svokru? Nerobte to isté ako ona

Kým vzťah s vlastnou matkou je zvyčajne prirodzene lepší, alebo sa rokmi stáva zrozumiteľný, vzťah svokry a nevesty je potrebné vytvoriť na podobnom princípe, ako sa vytvárajú vzťahy s kolegami alebo susedmi. Rozdiel spočíva v spoločenskom tlaku. Práve ten neraz vedie do slepej uličky.

Odborníčky na rodinné vzťahy odporúčajú nasledovné praktické tipy, ktoré môžu byť nápomocné pri budovaní zdravých vzťahov žien so svojimi svokrami.

Vysporiadajte sa s rodinnými rituálmi

Takmer všetci si zo svojej pôvodnej rodiny nesieme rituály, ktorých sa ťažko vzdávame.

Môže ísť o pravidelné nedeľné obedy, vianočné zvyky alebo tradičné dovolenky v rovnakom čase a na rovnakom mieste. Ich dodržiavanie, alebo skôr nedodržiavanie, sa ľahko môže stať nášľapnou mínou.