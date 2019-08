Desať vecí, ktoré by mali rodičia urobiť, aby pripravili svoje dcéry na pubertu

Keď zaváhate s rozhovorom, môžu prísť následky.

12. aug 2019 o 15:06 Washington Post, Stephanie Auteriová

Učiteľ sexuálnej výchovy Al Vernacchio svižne vkráčal do miestnosti v obleku superhrdinu: Modré tričko s ozdobným nápisom „POW“ cez hrudník a okolo neho žiarivo žltý výbuch hviezd. Lesklé zlaté rukávy. Modrá maska cez okuliare. Plášť vejúci za ním.

Nie, nie je to Comic-Con. Vernacchio je na odbornej konferencii sexuálnych pedagógov a chystá sa predstaviť učebné osnovy, ktoré využívajú rozvoj špeciálnych schopností ako metaforu pre pubertu. Prečo práve táto metafora? Vernacchio chce, aby sa deti počas puberty cítili mocnejšie a aby nemali pocit, že nemajú veci pod kontrolou.

Istá štúdia z roku 2017 ukázala, že dievčatá sa necítia byť na pubertu pripravené. V dôsledku toho sa toto obdobie v ich živote vyznačuje negatívnymi skúsenosťami. Vernacchio to pripisuje tomu, že v našej kultúre sa vo všeobecnosti cítime rozpačito a nerešpektujúco v súvislosti so ženskou sexualitou.

„Mladé ženy nikto nepovzbudzuje k tomu, aby o svojich telách hovorili, spoznávali ich alebo s nimi experimentovali,“ hovorí. „Všetci očakávajú, že v čase, keď chlapec vstúpi do puberty, vie, ako vyzerá, aký je, čo je v tom období normálne. Je však dosť bežné, že keď dievča príde do puberty, ešte nikdy nevidelo svoju vlastnú vulvu."

Pri rozhovore netreba váhať

Súvisiaci článok Prečo by slová vagína a penis nemali byť pre deti tabu Čítajte

Okolo puberty ako takej existujú podobné rozpaky. „Často o nej hovoríme len negatívnym spôsobom,“ hovorí Vernacchio. „Musíme prísť na to, ako hovoriť o veciach, ako napríklad menštruácia, spôsobom, ktorý nie je strašidelný, nechutný a ktorý nevyvoláva strach.“

A treba začať oveľa skôr. Mnohí z nás - rodičia aj učitelia – iba hovoria o myšlienke, že sexuálna výchova by mala byť celoživotným procesom. V skutočnosti však deti pred pubertou neučíme veľa.

A pretože čakáme dlho, kým začneme o ich sexualite hovoriť, rodičia majú tendenciu byť rovnako nepripravení ako ich deti.

„Rodičia stále čakajú, kým neuvidia náznaky puberty,“ hovorí Eva Goldfarbová, sexuálna pedagogička. „Ale ak sa o tom, než dôjde k tomuto veľkému rozhovoru, nerozprávate vôbec, ani ten veľký nebude viesť nikam.“

Keď zaváhame pri príprave našich dcér na pubertu, následkov môže byť množstvo. Pre niekoho, kto nemá potrebné vedomosti o svojom tele a o tom, ako funguje, to môže byť šok.

„Ak nie sú emocionálne pripravené,“ hovorí Cory Silverberg, sexuálny pedagóg, „môžu zažiť niečo, čo nechcú, prípadne niečo zvláštne alebo desivé.“

Niektoré štúdie ukázali, že obraz o sebe samej, ktorý súvisí s genitáliami, a ktorý sa vyvinul v detstve, môže neskôr ovplyvniť ľudské sebavedomie a nakoniec mať nepriaznivý vplyv na to, ako sa žena o seba stará po zdravotnej stránke.

Tu je desať spôsobov, ako môžu matky pomôcť svojim dcéram pripraviť sa na pubertu.

Urobte si domácu úlohu

„Ak mamy nemajú najlepšiu skúsenosť so svojou pubertou,“ hovorí Vernacchio, „možno budú musieť urobiť nejakú prácu navyše. Myslím, že je v poriadku, ak povedia, že sa cítia z tohto rozhovoru nervózne. A je tiež v poriadku, aby sa podelili o zážitky zo svojho vlastného života, ktoré možno nie sú pozitívne, no môžu na ne poukázať z perspektívy ‚presne toto nechcem, aby sa ti stalo.‘“

Súvisiaci článok Osem tipov od odborníkov, ako zastaviť "zlé" správanie vášho dieťaťa Čítajte

Buďte dobrým príkladom

„Spôsob, akým konáte, ukazuje vašim deťom, čo si myslíte o sexualite,“ hovorí Debra Hauserová, prezidentka Advocates for Youth.

„Spôsob, akým komunikujete so svojím partnerom či manželom... to, čo poviete, keď nájdete trojročné dieťa, ako sa dotýka samé seba kvôli pôžitku (hovoríte ‚toto nerob‘ alebo skôr ‚toto nerob na verejnosti?‘)... Všetko vysiela nejaké posolstvo.“

Nájdite spôsob, ako začať rozhovor

„Deti môžeme pripraviť na zmenu v akomkoľvek veku,“ hovorí Silverberg. „Vždy hľadajte príležitosti, pri ktorých môžete hovoriť o tom, ako sa telá menia. Postupne zasievajte semienka.“

Ako jeden z príkladov Silverberg uvádza poukazovanie na to, ako sa menia starí rodičia dieťaťa, a potom to spojiť s tým, ako sa priebežne mení telo každého človeka.

Použite iné zdroje

Mnohí z odborníkov, ktorí sú citovaní v tomto texte, spomínali edukačné videá a podobné zdroje. Iní používajú knihy, televízne príbehy a dokonca aj správy, ako počiatočné body rozhovoru o puberte, vzťahoch a sexualite.

„Bez ohľadu na to, akú reakciu to vyvolá,“ hovorí Hauserová, „počúvajú vás a oceňujú to, že sa snažíte.“

Uistite sa, že ide o vzájomnú komunikáciu

„Vytvorte medzi vami a vaším dieťaťom takú dynamiku, aby rozhovor neprebehol v duchu, že vy zo svojej pozície poskytujete odborné informácie,“ hovorí Silverberg.

„Mali by ste chápať, že sa budú pýtať otázky a vy sa budete pýtať otázky späť."

Nevytvárajte si domnienky

„Hovorte o tom, ako vyzerá puberta u všetkých detí,“ hovorí Silverberg. „Vyhnite sa domnienkam o tom, kým bude vaše dieťa.“

Ubezpečte ich, že sú normálne

Súvisiaci článok Vo väčšine slovenských rodín dominuje kontrola, hovorí výskumníčka (rozhovor) Čítajte

Thea Eigová, pätnásťročná študentka druhého ročníka na strednej škole, tvrdí, že jednou z najlepších vecí, ktoré jej mama urobila, bolo, keď povedala, že zmeny, ktoré sa počas puberty nastanú, sú normálne.

„Mám staršiu sestru a ona aj moja mama hovorili o týchto veciach vždy veľmi otvorene,“ vraví.

„Keď som začala prechádzať obdobím puberty, nebolo to vôbec divné. Už keď som vyrastala, počúvala som o menštruácii a holení. Necítila som sa rozpačito, keď som o tom hovorila a necítila som sa stratená.“

Buďte pozitívna

Vernacchio používa rámec superhrdinstva, takže sa jeho študenti cítia silní, nie bezmocní. „Ale aj keď superhrdinský obraz nie je pre vás a vašu dcéru to pravé orechové, stále môžete hovoriť o myšlienke puberty ako o niečom mocnom,“ hovorí.

Matkám odporúča, aby sa so svojimi dcérami rozprávali o ženách, ktoré obdivujú.

„Jedna z vecí, ktorá robí všetky tieto ženy takými úžasnými,“ vysvetľuje Vernacchio, „je to, že prešli procesom puberty a získali skutočne skvelé schopnosti. Myslím si, že bez ohľadu na ženu, ktorú používate ako vzor, je dôležité, aby puberta vyzerala ako pozitívny, vzrušujúci a posilňujúci proces.“

Varujte ich pred sexizmom

„Mladým ženám nehovoríme dostatočne, že ak sa budú pohybovať po svete ako ženy, bude sa s nimi na rôznych miestach zaobchádzať rôzne,“ hovorí Silverberg.

„Ak to dievčatám dostatočne nezdôrazníme, a potom to začnú zažívať, budú si myslieť, že sa to deje len im alebo že urobili niečo zlé.“

Buďte tu pre ne

„To najdôležitejšie, čo môžete svojmu dieťaťu odovzdať, je to, že budete rodičom, ktorého sa môžu spýtať na čokoľvek a že tu budete pre nich. Že ich budete bezpodmienečne milovať,“ hovorí Hauserová.

„Je dôležité, aby deti vedeli, že majú priestor, ak ho potrebujú,“ dodáva Eigová. „Je lepšie prežiť krátky nepríjemný okamih, než vôbec nevedieť, ako k téme pristupovať.“

Pre tých, ktorí sa obávajú, že svojim dcéram dajú priveľa informácií a príliš skoro, Goldfarbová na záver varuje. „Tam vonku existuje celý svet, ktorý čaká na to, aby naučil vaše dieťa veci, ktoré nezodpovedajú vašim hodnotám,“ hovorí. „Nezbavujte sa tejto zodpovednosti, pretože niekto iný ju prevezme za vás."