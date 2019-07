Leto je obdobie, ktoré rodičov privádza do šialenstva. Čo s deťmi?

Nie všetci si môžu tábory dovoliť.

3. júl 2019 o 6:00 Washington Post, Amy Joyceová

Nedávno sa na mňa obrátila kolegyňa, ktorá má jednoročné dieťa, s panikou v očiach. Svitlo jej, že čoskoro príde deň, keď bude musieť vyriešiť, čo urobiť s dieťaťom v lete.

Zatiaľ si šťastne hovie v každodennej starostlivosti. Ale zaujímalo ju, čo sa, preboha, robí, keď škola nie je?

Práve som premýšľala nad farebným označovaním vybraných letných táborov, o našom vozovom parku, o dátumoch začiatkov a koncov a poplatkoch za každý tábor. (A napísala som si pripomienku, aby som zavolala do toho jedného, v ktorom nikdy nedvíhajú, pretože mi nedali sľubovanú zľavu pre súrodenca). Moja myseľ nebola v práci, sústredila sa na tento nový letný rozvrh.

O lete ľudia často zmýšľajú ako o pauze od uponáhľaných školských dní, ktorá je lenivá a plná relaxu. Žiadne skoré vstávanie! Žiadne balenie obedov! Nádherné dni ako stvorené pre spoločný čas detí a rodičov a... och, áno. V skutočnosti to tak nie je.

Tábory sú drahé, niektorí majú šťastie

Prečítajte si tiež: Denných táborov pribúda. Ako vybrať ten najlepší pre vaše deti? Čítajte

Minulý rok, v posledný deň školy, som s blaženým vzdorom vyhodila zapáchajúce obedáre svojich detí do koša, len aby som ich neskôr znova vyhrabala, pretože, aj keď sú v tábore, musia jesť. (Áno, prekvapenie!)

Väčšina rodičov pracuje, takže ich život sa aj od júna do augusta stále orientuje na to, aby bolo o deti postarané a niekde boli.

Tábory sa zväčša končia skôr, než škola, čo nie je veľmi pohodlné pre rodičov, ktorí pracujú na zmeny alebo do piatej či šiestej popoludnia.

Zároveň sa tábory týždeň od týždňa menia, tak ako lokácie, pravidlá a časy v nich. A aj tí, ktorí majú k dispozícii rodiča, ktorý by sa postaral o dovoz a odvoz, stále čelia veľkému problému - tábory sú drahé.

Viem, že mám šťastie: Mám kamarátku a susedu, ktoré sú schopné naše deti tento týždeň vyzdvihnúť a zabaviť ich, kým sa vrátim z práce. Môj manžel alebo ja ich ráno zase odvezieme, kam treba. No je to luxus, niečo, čo sa ďalšie týždne diať nebude a nie je to čosi, čo má k dispozícii každý rodič.

V súvislosti s témou nášho "bezstarostného" leta som sa spýtala členov našej facebookovej diskusnej skupiny zameranej na rodičovstvo a prácu, ako prebieha ich leto.

Leto nie je bezstarostné obdobie

"Platíme za opatrovanie, no väčšinu času si nemôžeme dovoliť aj opatrovanie, aj tábor pred ním. Jeden z nás teda nevyhnutne mešká do práce, zatiaľ čo ten druhý do nej ide veľmi skoro, aby dohnal meškanie z iných dní," povedala Lila Gutermanová, vedecká novinárka, ktorá žije vo Washingtone a ktorej manžel pracuje pre The Washington Post.

Toto je prvý rok, keď sú jej jedenásťročná dcéra a osemročný syn v rôznych táboroch. Už samotné plánovanie, ktoré sa týka života ich detí v nich, stačí na to, aby mamy a otcovia nemohli mať pocit bezstarostnosti.

Prečítajte si tiež: Psychológovia odporúčajú deťom nudiť sa počas prázdnin Čítajte

"Naše deti majú takmer deväť a šesť rokov, takže vychovávame jednotlivo štvrtáka a šiestaka," napísala iná žena.

"Pracujem zhruba od 7:30 do 16:30 a môj manžel pracuje na dve zmeny, takže v lete potrebujeme, aby sa o naše deti staral niekto aspoň do piatej poobede. V porovnaní s niektorými našimi priateľmi nie je ani jeden z nás učiteľom a nemá prázdniny, a nemáme ani pomoc starých rodičov."

"Súhlasím, že je obrovská otrava organizovať a látať plnohodnotný program pre deti na dva mesiace," napísala ďalšia žena.