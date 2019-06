Umlčíte ním protivníka a pomstíte sa ex priateľke. Ako vyzerá svet falošného porna?

Objednať sa dá ľahko.

25. jún 2019 o 16:45 Soňa Jánošová

Keď sa prednedávnom na internete objavilo video, v ktorom Mark Zuckerberg hovorí o temných zámeroch Facebooku, svet spozornel. Slová o tom, že sociálna sieť chce len predvídať správanie ľudí, boli totiž výsledkom technológie Deepfake.

Falošné, no v tejto chvíli už dostatočne hodnoverné video, je vytvorené umelou inteligenciou. Tému rozoberal aj podcast denníka SME Dobré ráno.

Triky, ktoré sa v hollywoodskych filmoch používali už hodný čas, sa v posledných rokoch zdokonalili a stali sa jednoducho dostupné aj pre širokú verejnosť. Navyše už nejde o lacnú montáž, ktorú odhalíte na prvý pohľad, ale o veľmi dôveryhodné zobrazenie.

Algoritmus programu dokáže simulovať mimiku aj odtiene farby pleti. Deep fakes sa tak môžu stať nebezpečnou politickou zbraňou.

Porno z pomsty získava novú podobu

Veľa sa hovorí aj o inom, zdanlivo nesúvisiacom fenoméne, konkrétne o takzvanom porne z pomsty (z anglického revenge porn).

Ide o fotografie alebo videá so sexuálnym obsahom, ktoré sa na verejnosť dostávajú bez súhlasu niektorého z aktérov. Často ide o výsledok zlomyseľnosti alebo pomsty po rozchode.

Na tento druh pornografie sa nazerá ako na kybernetické a sexuálne násilie a podľa prieskumu Iniciatívy pre občianske práva v kybernetickom priestore (Cyber Civil Rights Initiative) tvoria ženy 90 percent jeho obetí.

Oba spomínané spôsoby sa však spájajú do nepríjemnej a ľahko dostupnej kombinácie, teda do deepfake porna z pomsty. Obeťou sa môže stať v podstate ktokoľvek, no s najväčšou pravdepodobnosťou to budú ženy.

Ako umlčať nepriateľa

O svojich skúsenostiach s deep fake pornografiou písala pre The New York Times indická novinárka Rana Ayyubová. Tá patrí medzi kritikov premiéra Módího a otvorene sa vyjadruje o násilí, ktoré je v Indii páchané na menšinách a predstaviteľoch nižších kást.

Kybernetickým útokom čelila už v minulosti, no pred rokom sa prostredníctvom sociálnych sietí začalo šíriť dvojminútové video, v ktorom bola Ayyubovej tvár prilepená na telo súložiacej ženy.