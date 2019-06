Ako sa vyhnúť manželskej kríze? Ekonómovia radia, ako sa mať dobre

Môžu teórie zachrániť manželstvo?

24. jún 2019 o 15:41 Soňa Jánošová

Len máloktorá zamilovaná dvojica a máloktorí čerství manželia sa na svoj partnerský život dívajú inak, ako cez ružové okuliare.

O kríze, ktorá by mohla ovplyvniť kvalitu vzťahu, alebo viesť k jeho rozpadu, nepremýšľa v dobrých časoch takmer nikto. Do istej miery je to pochopiteľné, pretože šťastné páry uvažujú asi takto: Načo sa trápiť tým, čo neexistuje a načo privolávať problémy, keď je nám dobre?

Najnovšie údaje zostavené z dát všetkých členských štátov Európskej únie však ukazujú, že v roku 2016 sa uskutočnilo približne 2,2 milióna sobášov a takmer 1 milión rozvodov. Aj táto štatistika je signálom, že v reálnom živote sotva existuje partnerský vzťah, ktorý by neprešiel krízou a takmer polovica v nej neobstojí.

Témou sa zaoberali aj bývalá editorka Wall Street Journal Paula Szuchmanová a reportérka New York Times Jenny Andersonová, autorky knihy Spousonomics.

Tá v slovenskom preklade vyšla pod názvom Vzťahonómia a na manželstvo a jeho potenciálne problémy sa díva optikou ekonomických teórií.

Manželstvo aj finančné trhy ovplyvňujú bubliny

Manželské a partnerské krízy podľa autoriek fungujú na rovnakom princípe ako nafukovanie a praskanie ekonomických bublín, ktoré sa v histórii trhovej ekonomiky cyklicky opakujú.

Po raste vždy prichádza prepad. Dobrým príkladom z posledných rokov je internetová akciová bublina z konca 90. rokov alebo dobre známe spľasnutie hypotekárnej bubliny, ktorá vyústila do globálnej finančnej krízy.

Vo svete finančných trhov aj v manželstvách majú finančné krízy rôzne príčiny, no vo všeobecnosti sa dá povedať, že k nafukovaniu dochádza vtedy, keď niečo stúpne na cene tak veľmi, že to neodráža reálnu hodnotu danej veci.

Ľudia sú presvedčení, že trh môže stále rásť, vzájomne sa v tomto presvedčení povzbudzujú a ignorujú dôkazy o opaku. Príčiny nafukovania a následného nevyhnutného praskania manželských bublín vidia autorky najmä v troch scenároch - v stádovitom správaní, ktoré kopíruje správanie ostatných, v chybnom úsudku o vlastnom vzťahu a v ilúzii, že sa o vzťah netreba starať, pretože kríza nehrozí.

Stádovité správanie

Stádovitosť spôsobila mnoho problémov každodenného života vrátane nafukovania finančných bublín.

Príkladom je, ak ľudia neprimerane podľahnú šumom na trhu a s víziou rýchleho zisku idú do rizikových investícií či dokonca pyramídových schém.

Stádovité správanie sa však prejavuje aj v osobnom živote a v manželstve. Skrýva sa za „potrebou“ mať všetko to, čo susedia, vrátane troch áut či kuchyne spojenej s obývačkou. Najväčšie nafúknutie bubliny hrozí vtedy, ak uveríte, že to, čo robí väčšina, je nevyhnutne správne aj pre vás.

Na tento problém môžu naraziť páry, v ktorých žena zostáva niekoľko rokov na rodičovskej dovolenke preto, lebo to tak robia všetky matky z okolia a nie preto, lebo to vyhovuje jej či rodine. Výsledkom je disharmónia, ktorú mnohí poznajú pod pojmom „večne nespokojná žena na materskej.“