Vzťahová poradňa: S priateľom sa stále hádame o tom istom. Dá sa to vyriešiť?

Radí klinická psychologička.

24. jún 2019 o 6:00 Washington Post, Andrea Bonior

Text pôvodne vyšiel v denníku Express, ktorý patrí pod The Washington Post.

Otázka: Čo to znamená, ak sa so svojím partnerom stále hádate o tej istej veci? Mali by ste sa vzdať? Alebo je to bod, v ktorom sa máte definitívne rozhodnúť, či sa k sebe hodíte?

Teraz to už pre nás je menej o skutočnom probléme (nepovie mi, že príde z práce neskôr, nemám s kým jesť večeru a hovorím si, že som si mohla spraviť iné plány) a viac o fakte, že ide o neustály boj. Je to jediná vec, o ktorej sa hádame, no neviem si nás predstaviť, že to nerobíme.

Odpoveď: Mám dojem, že toto nie je ani tak problém toho, že vám nedá vedieť, keď pracuje dlhšie a nevidím to len ako problém hádok.

Skôr mám ešte hlbšiu obavu: Je schopný byť natoľko ohľaduplný, ako od neho chcete a potrebujete?

Hovoríte, že je to jediná vec, o ktorej sa hádate a to je veru niečo (hoci sa musím spýtať, či ste si naozaj istá).

No to, o čom tu naozaj hovoríme, je on a jeho rozhodnutie nechať vás "v štichu", hoci vie, že by ste svoj čas mohli využiť inak a že on je pre vás prioritou, zatiaľ čo vy pre neho nie.

Jedna vec je, ak pracuje dlho alebo dokonca, ak pracuje dlho a zabudne vám to povedať. Ale niečo celkom iné je, ak vie, že vás to hnevá a spôsobuje nepríjemné pocity, no napriek tomu v tom pokračuje. Takže čo vy na to?

Otázka: Je dobrý nápad dať si na chvíľu pauzu od svojej rodiny? Viem, že sú ľudia, ktorí sa s rodinou celkom odcudzili a nekomunikujú vôbec, pričom viem, že toto nechcem.

No cítim, že v mojej rodine veľa vecí nefunguje a pomohlo by mi, keby som samu seba spoznala aj mimo nej. Som krátko po tridsiatke, single a mám pocit, že už som bola súčasťou ich drámy príliš dlho a nikdy som nedostala šancu vybrať sa svojou vlastnou cestou.

Odpoveď: Rozumiem vašej túžbe niečo takéto vyskúšať. No musíte sa na to pozrieť realisticky vzhľadom na to, že hoci to chcete spraviť po svojom, možno sa s rodinou nezhodnete a môže sa stať, že to oľutujete.

Potrebujete si presne definovať, ako táto "pauza" vyzerá a v čo dúfate, že sa vďaka nej zmení. Potom zistite, ako to ide dokopy s ich očakávaniami ohľadom rodinných vzťahov. Takouto pauzou totiž môžete riskovať narušenie vzťahov, najmä, ak ju dobre, s rešpektom a s empatiou neodkomunikujete.

Máte tu však pole možností. Je rozdiel medzi tým, keby ste úplne odišli z ich života a ignorovali špeciálne príležitosti ako oslavy, stretnutia či dovolenky, a tým, keď im poviete, že potrebujete trochu životného priestoru, no raz za čas sa im ozvete.

Aby ste ten svoj čas využili naplno a najmä našli spôsob, ako sa dostaň doň a z neho, možno by vám mohla pomôcť aj odborná pomoc.

Andrea Bonior je klinická psychologička. Každý týždeň uverejňuje stĺpčeky v The Washington Post Express.