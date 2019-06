Kam sa stratila krása dvoch sexsymbolov doby

Texty z prílohy Sex a vzťahy. Téma: Príťažlivosť

21. jún 2019 o 8:35 Anita Ráczová

Baby, vyzleč si kabát. Pomaly. A vyzuj si topánky.

Chrapľavý mužský hlas vydáva rozmarné pokyny.

Hrá hudba a za veľkými sklenenými dverami, ktoré chránia žalúzie, sa objavia obrysy symetrickej ženskej postavy.

Zahodí bič i kovové pútka a začne hýbať bokmi.

Muž sediaci pri stene sa spokojne prehrabne v mise s pukancami.

To je kino! Striptíz naživo.

Zapáli si cigaretu a sleduje ženu, ktorá sa k nemu blíži tanečným krokom. Jej pohyby sú čoraz ostrejšie, šaty nežiadúce.

O chvíľu stojí rozkročená už len v hodvábnom negližé.

Scéna z filmu 9 a pol týždňa nie je ani po 33 rokoch smiešna.

Nebolo ľahké natočiť ju tak, aby nepôsobila gýčovo a aby nezapadla medzi frašky, v ktorých si herci či režiséri vykrepčili akurát tak hanbu.

Kim Basinger, ktorá v tom čase patrila medzi najatraktívnejšie hollywoodske herečky, na to spomína ako na jazdu peklom.

Cestu k Elizabeth, ktorá sa v príbehu prepadáva do desivého vzťahu s mužom, ktorý posúva jej hranice rozkoše za všetko, čo kedy poznala, hľadala ako prameň s prútikom.

Pred očami celého štábu to nebol práve najpríjemnejší zážitok.

Aby bola chémia medzi ňou a hercom Mickey Rourkom autentická, režisér Robert Altman ich pred natáčaním držal od seba.

Prvýkrát sa videli až na pľaci.

Pre magazín Rolling Stone Altman povedal, že nechcel, aby intimita medzi nimi bola lacná.

Hľadal energiu, ktorá by mala aj prvky nebezpečenstva a strachu.

Preto ich manévroval tak, aby sa mimo kamery veľmi nezbližovali. Dosiahol svoje.

Netreba byť veľkým mysliteľom, aby človek sucho skonštatoval, že dnes je sexy už niečo úplne iné.

Zmenili sa štandardy vkusu i parametre biznisu.

Všetko je väčšie, tvrdšie, priamejšie, vyzývavejšie, otvorenejšie, digitalizovanejšie, optimalizované, vyfiltrované.

No pri pohľade na „vylepšeného“ Mickeyho a vyžehlenú Kim sa nedá ubrániť otázke: Bolo to ozaj nutné?

Určite by boli krásni a sexy aj s vráskami. A s klobúkom. You Can Leave Your Hat On.