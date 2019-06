Koľko cukru by sme mali zjesť denne a ako obmedziť jeho spotrebu?

Desať tipov, ako jesť menej cukru.

20. jún 2019 o 10:11 Soňa Jánošová

Spotreba cukru má stúpajúcu tendenciu. Kým pred dvesto rokmi človek skonzumoval asi len 8 kíl cukru ročne, v súčasnosti zjeme zhruba 50 až 60 kíl ročne. Toto obrovské číslo samozrejme nie je spôsobené iba sladením kávy a pečením koláčov.

Dôvod tejto nadmernej spotreby je ten, že mnohé priemyselne spracované potraviny obsahujú cukor vo veľkých objemoch a potravinársky priemysel cukor pridáva aj do potravín, v ktorých by ste ho neočakávali.

Veda dnes už poskytuje množstvo presvedčivých dôkazov o zdravotných rizikách, ktoré jedenie cukrov spôsobuje.

Patria sem kardiovaskulárne ochorenia, inzulínová rezistencia, zvýšené riziko vzniku cukrovky druhého typu, riziko rakoviny hrubého čreva, poškodenie pečene, metabolický syndróm, obezita či vznik zubných kazov.

Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že na to aby človek znížil možné riziká, by v dennej dávke kalórií nemal podiel energie z voľných cukrov prekročiť desať percent. To u priemerného dospelého človeka predstavuje asi 50 gramov cukru.

Obmedzovať príjem cukru sa dá uvážlivou voľbou potravín, ale aj osvojením si niekoľkých praktických zásad.