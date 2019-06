Prezidentka je pekná žena s dobrým vkusom. A viac o tom nehovorme

Móda z paláca nie je téma.

20. jún 2019 o 6:00 Soňa Jánošová

Počas víkendu si moja známa nechtiac vypočula smutný povzdych na tému inaugurácie. Špatila ju jedna jediná chybička. Prezidentka Zuzana Čaputová nestihla do svojho oficiálneho nástupu na čelo štátu schudnúť.

Aj titulná strana sobotňajšieho vydania našich novín, ktorý pozostával z prezidentského portrétu, mala podľa inej ženy jeden zásadný nedostatok. Prezidentka na nej nie je dobre učesaná.

Rozbor toho, čo mala prezidentka Čaputová oblečené, či to bola dobrá alebo zlá voľba, či nemala použiť viac laku na vlasy a nevybrať si inú farbu šiat alebo topánok, je rovnako vyčerpávajúci ako to, čo povedala vo svojom slávnostnom prejave.

Alebo možno aj vyčerpávajúcejší. V každom prípade úplne nemiestny.

Pred pár rokmi sa vtipne hovorilo: Čo Slovák, to architekt. Slováci a Slovenky sa opäť raz z noci do rána stali odborníkmi na ďalšiu oblasť a pokojne môže začať platiť: Čo Slovák, to štylista.

Debata o výzore Zuzany Čaputovej sa spustila veľmi skoro potom, ako ohlásila kandidatúru a naplno sa vystupňovala, keď sa objavili jej fotografie z československého vydania magazínu Vogue.