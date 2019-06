Kritizujte aj mňa, nielen moju ženu. Johna Legenda hnevá dvojaký meter na rodičov

Starajú sa obaja, kritiku zožne len ona.

13. jún 2019 o 6:00 Michaela Žureková

Známy americký spevák John Legend a jeho manželka, modelka Chrissy Teigenová, sa v roku 2016 stali rodičmi dcéry Luny. V krátkom čase po pôrode ich fotografi zachytili, ako si vyšli na večerné rande. Pochopiteľné, bez dieťaťa.

Na hlavu Teigenovej sa zniesla vlna kritiky za to, že ako matka si dovolila odísť od dcéry a užiť si voľný večer. Spevák ničomu takému nečelil.

"Ľudia kritizovali Chrissy za to, že odišla z domu a mne nič zlé nepovedali," zaspomínal si pred pár dňami v rozhovore pre magazín Romper. Upozornil tak na dvojaké štandardy spoločnosti pre matky a otcov. Zatiaľ čo na ženy sú v tomto smere kladené vysoké nároky a očakávania, u mužov to tak nie je.

Muž je v ľahšej pozícii

"Pozrite sa, rodičmi sme obaja a obaja chodíme von. Ak si myslíte, že to nie je vhodné (a v prvom rade by ste si to ani nemali myslieť), ak idete niekoho viniť, viňte nás oboch, nielen matku," povedal Legend.

Jeho manželka bola totiž terčom internetového ponižovania a kritiky, pričom sa týkali rozhodnutí, v ktorých mal svoje slovo aj on. Išlo napríklad o rozhodnutie podstúpiť umelé oplodnenie.

Spevák pre magazín tiež vyhlásil, že si uvedomuje, ako sú štandardy pre otcov nastavené nízko. "Všetky tie razy, keď sme znížili latku a povedali sme, že otec stráži svoje deti vtedy, keď sa o ne normálne stará - nie, nestráži, vykonáva normálne rodičovské povinnosti," povedal.

Tento dvojaký prístup k matkám a otcom pripisuje zastaranej idei, že muži chodia do práce a ženy zostávajú doma a starajú sa o deti, hoci to už ani zďaleka neplatí. V praxi to preňho znamená, že môže urobiť čokoľvek, verejne sa bude diskutovať najmä o výchove, ktorú robí jeho žena, a tak je on v jednoduchšej pozícii.

"Máme tu tieto rodové normy, ktoré sú v ľuďoch vžité a premietajú sa do toho, ako o téme hovoria a tiež do kritiky, ktorú si vybíjajú na nej a nie na mne."

Nie je primárny a sekundárny rodič

Legend rozhovor poskytol v súvislosti so spustením kampane, ktorá má v USA zvýšiť počet detských prebaľovacích pultov na mužských toaletách. Ide o ďalší znak nerovnosti medzi rodičmi.

Firma Pampers a spoločnosť Consumer & Market Knowledge uskutočnili prieskum, podľa ktorého má v USA 9 z 10 mužov skúsenosť, že po vstupe na toaletu nenašli prebaľovací pult. Pri navrhovaní interiérov sa zväčša predpokladá, že muži plienky vymieňať nebudú. Zároveň to však ani nie je možné, keď na to nemajú priestor.

Aj samotný spevák si uvedomuje, aké dôležité je zdieľať rodičovské povinnosti a že ani jeden rodič nie je ten "primárny".

"Cítim, že keď sa nám narodilo druhé dieťa a keď sa dojčenie stalo pravidelnou súčasťou jeho režimu, raz robíme veci spoločne a raz sa rozdelíme. Chrissy sa Milesovi musela venovať viac, než by som vedel ja, takže som na seba prevzal zodpovednosť za to, aby bola v poriadku Luna," opísal spevák, ako si s manželkou rozdelili úlohy.

"Museli sme skrátka zistiť, kto čo potrebuje, robiť, čo môžeme a nikdy sa na to nedívať tak, že toto je jej úloha a toto moja. Je to naša úloha, spoločná. Rodičmi sme obaja a obaja sa musíme snažiť, aby veci fungovali," vyhlásil.