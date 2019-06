Riadi technologickú spoločnosť: Pýtajú sa ma, čia som asistentka

Tanja Vainio hovorí o ženách vo svete technológií.

12. jún 2019 o 6:00 Jarmila Horáková

Kedysi sa chcela stať učiteľkou, paralelne ju však fascinovali aj technológie a inovácie. A tak vyštudovala strojárstvo. Motivuje dievčatá, aby študovali technologické smery.

Na riadiacich postoch musela párkrát čeliť stereotypným názorom mužov na ženy. Fínka Tanja Vainio šéfuje aktuálne ako generálna riaditeľka českým a slovenským zamestnanom v technologickej spoločnosti ABB.

Bolo ťažké sa presadiť v technologickom svete plnom mužov?

Prečítajte si tiež: Expertka na umelú inteligenciu: Racionálne stroje sú pre nás najväčšia hrozba

Žena v strojárstve, kde nie sú ženy až také bežné, určite priťahujete viac pozornosti než mužskí kolegovia. Znamená to, že musíte byť vo svojej práci skutočne schopná. Pozitívne je to, že dobré výsledky určite neprejdú bez povšimnutia.

Platí to všade, kde má niekto menšinové zastúpenie. Myslím si, že ak ste dobrý v tom, čo robíte, robíte to s láskou a chcete sa neustále zlepšovať, nezáleží na tom, či ste muž, alebo žena, koľko máte rokov alebo aká je vaša rasa.

Čo na mužov platí, ak ich riadi žena?

Tanja Vainio Pochádza z Fínska, v biznise pôsobí už viac ako dvadsať rokov.

Strojárenstvo vyštudovala na University of Technology v Tampere, titul MBA získala na MIT (Massachusetts Instite of Technology) v USA, kde študovala súčasne biznis, strojárstvo aj stavebníctvo.

Od roku 2016 je generálnou riaditeľkou technologickej spoločnosti ABB v Českej republike, od januára 2018 riadi súbežne české aj slovenské ABB.

Je vydatá, má tri dcéry, v súčasnosti žije s rodinou v Prahe.

Naozaj nič špeciálne. Nijako medzi mužským a ženským kolektívom nerozlišujem, denne sa stretávam s kolegami, zákazníkmi a obchodnými partnermi oboch pohlaví.

Nepočítam, koľko žien či mužov je práve v miestnosti, keď do nej vojdem, pretože to nijako neovplyvní moju prípravu na stretnutie alebo správanie sa počas neho.

Radšej sa sústredím na samotnú tému stretnutia a vždy sa snažím riešiť veci najlepšie, ako viem.

Vraj sa občas stretávate so stereotypným názorom mužov na ženy v technologických funkciách.

Niekedy na rôznych podujatiach mimo ABB ma často na eventoch či stretnutiach nepovažujú za výkonnú riaditeľku, ktorou som. Stretla som sa s rôznymi zaujímavými komentármi, napríklad „A vy ste čia asistentka?“

Na takéto otázky odpovedám vždy s humorom a veľkým úsmevom, a napríklad na túto som reagovala protiotázkou „A čí šofér ste vy?” Je dôležité nebrať takéto poznámky osobne.

Prečo je podľa vás v oblasti technológií tak málo žien?

Mladé dievčatá často nechcú ísť študovať technológie, pretože si myslia, že je to iba o učení matematiky a fyziky. Oveľa dôležitejšie je však to, ako ich aplikujete, a tomuto by sme sa mali venovať oveľa viac.

Povzbudiť dievčatá, ale aj chlapcov, aby šli študovať technológie, vysvetľovaním, čo vlastne obsahuje práca, ktorú potom môžu robiť. Nesústreďovať sa len na abstraktné vzorce, ktoré môžu byť nudné a nie veľmi inšpiratívne.