Za dojčenie staršieho dieťaťa som sa hanbila, dnes viem, že je to normálne

Posudzovanie číha z každej strany.

20. jún 2019 o 6:00 Washington Post, Liza Monroy

Sedela som na gauči a dojčila som svoje novorodené druhé dieťa, keď sa jeho staršia sestra ku mne pritúlila a spýtala sa: „Mami, môžem si dať tiež trošku mau?“

Má takmer štyri roky – vie povedať mlieko a aj to hovorí – ale mlieko chápe tak, že pochádza zo supermarketu, zatiaľ čo „mau“ je oveľa osobnejší, čarovný elixír, ktorý poskytuje iba mama.

Počas môjho tehotenstva „išlo mau na prázdniny“. Keď zistila, že je späť, začala sa dožadovať dojčenia.

„Mau je pre bábätká,“ hovorím.

„Prosím, iba jeden malý dúšok.“

„Nie.“

Začala plakať. So zhrozením som zistila, že sme boli opäť po dlhom, náročnom procese odstavenia späť (neodvykla si od dojčenia, ako som očakávala, a to ani po roku, 15 mesiacoch, 18 mesiacoch alebo po dvoch rokoch).

Jeden malý dúšok nestačil

Premýšľala som nad tvrdením mojej vlastnej matky, ktorá mi povedala, že v ôsmom mesiaci som si od pitia materinského mlieka odvykla a spomínala som na naše rozhovory okolo môjho dlhého dojčenia.

„Plánuješ ju kŕmiť, kým nepôjde na vysokú školu?“ vynadala mi.

„Pošlem jej mrazené vrecká s mau poštou.“

Snažila som sa zľahčovať to, čo bola, ako som neskôr zistila, neveselá záležitosť – zosmiešňovanie a zahanbovanie žien, ktoré dojčia.

Po niekoľkých týždňoch rozčuľovania a emocionálnych výkyvov mi nejaký rodič povedal, že materské mlieko chutí inak bábätkám a starším deťom sa vôbec nemusí páčiť nová chuť. Vyzbrojená týmto faktom som súhlasila „s jedným malým dúškom“. Vyskúša to, bude zhnusená a tým aj skončíme.

Odpila si.

„Nechutné?“

„Hmmmmmm,“ povedala. „To bolo skvelé.“

Prevrátil sa mi žalúdok.

„Chutilo to ako vanilkovo-jahodovo-mätový kúsok čokolády!“

Zasmiala som sa. Možno to nie je tragédia. Veď to bola jednorazová záležitosť. No o pár dní sa poškriabala na kolene, pozrela sa na mňa cez slzy a spýtala sa: „Môžem si dať, prosím, ešte trochu mau, aby som sa rozveselila?“

Oslabila moje odhodlanie. Možno nebola taká veľká, ako som sa snažila tvrdiť.

Tri veci, ktoré odstránili moje predsudky

Rozhodla som sa prestať vnímať neschopnosť odstaviť ju ako osobné zlyhanie. Toto "monštrum" materinského mlieka som nevytvorila. Bola taká sama od seba.

Ja som rodič, ktorý kombinuje intuíciu a rozum, a v tomto scenári ma inštinkty informovali o troch veciach: