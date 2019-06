S dcérou sa rozprávam o menštruácii aj sexe. Hanbí sa za mňa, no ja neprestanem

Otvorená komunikácia sa vypláca.

26. jún 2019 o 7:00 Washington Post, Julie Matlin

Pamätám si, keď sa ma moja dcéra prvýkrát spýtala, ako sa robia deti. Mala päť rokov a na svoj vek bola nadpriemerne emocionálne inteligentná. Vedela o vajíčkach a spermiách a teraz sa snažila zistiť, ako sa tie dve veci spoja. Domyslela si, že príbeh za tým musí byť väčší.

Vysvetlila som jej zložitosť sexu použitím obrázkov z knihy z roku 1965. Nechávala som si ju zo sentimentálnych dôvodov, no ukázala sa byť stále presná. Napokon, nič zo základných vecí sa nezmenilo. Jej reakcia bola... zaujímavá. Miesto typických fuuuj a bleee, ktoré by ste očakávali, sa mi pozrela priamo do očí: „Mám dve otázky. Musí to byť v posteli? A musíte sa na seba pozerať?“

Uvedomila som si, že toto dievča bude číslo.

Hanbí sa, no ja pokračujem

Môj manžel a ja sme sa dohodli, že čo sa týka sexu a telesnosti, budeme k našim deťom vždy otvorení. Obaja sme vyrástli v prostredí, kde sa o sexe nerozprávalo.

Keď už prišlo na „ten rozhovor“, moja mama mi povedala niečo o tom, ako mužský penis šteklí ženskú vagínu. Chválim ju za používanie správnej terminológie, ale rozhodne som si neodniesla hlboké pochopenie tohto aktu.

Môj manžel si zas spomína na jeho otca, ktorý mu podal kopu letákov obsahujúce podstatu veci a povedal: „Daj mi vedieť, ak by si mal nejaké otázky.“ Chceli sme, aby naše deti vedeli, že s nami môžu hovoriť o všetkom.