Denné tábory pomáhajú rodičom aj deťom. Ako vybrať ten najlepší?

Pýtajte sa detí aj organizátorov.

10. jún 2019 o 6:00 Soňa Jánošová

Takmer všetci rodičia školákov, ale aj predškolákov stoja začiatkom leta pred otázkou, ako deťom zmysluplne vyplniť niekoľko týždňov voľného času.

Nie všetky deti chcú byť mimo domova a nie všetci rodičia si môžu dovoliť stráviť s deťmi celú dovolenku. Najmä vo väčších mestách sa tak dobrou alternatívou stávajú denné tábory.

Prečo sú pre deti vhodné a ako ich pre ne vyberať?

Tábor nemá byť prázdninová škola

Denné tábory sú výborným spestrením letných prázdnin z niekoľkých dôvodov. Deti majú kreatívne a aktívne vyplnený pracovný čas rodiča a popoludnie môže rodina tráviť spolu.

Prečítajte si tiež: Detské ihriská strácajú zmysel. Sú také bezpečné, že deti nudia a nerozvíjajú

„Deti nemajú pocit odlúčenia od rodičov, pretože sa každý večer vracajú domov,“ hovorí detská psychologička Jana Kolláriková.

Najmä pri menších deťoch, škôlkaroch a mladších školákoch, ide o významný benefit. Ponuka denných táborov je pritom zvyčajne dostupná už pre deti od štyroch rokov.

Ďalšou výhodou je, že dieťa má možnosť venovať sa svojim koníčkom, rozvíjať svoje schopnosti, zdokonaliť sa v športe či v jazykoch alebo naopak prekročiť svoju komfortnú zónu. Tu je však na mieste opatrnosť a citlivosť.

Pri rozhodovaní vždy zohľadňujte názor a koníčky dieťaťa a nevnucujte mu venovať sa počas leta takým aktivitám, ku ktorým nemá vzťah a ktoré by aj počas prázdnin evokovali ďalšie školské povinnosti.

„Pri výbere je vhodné prihliadať na záujmy a schopnosti dieťaťa, pri rozhodovaní pomôžu i referencie od priateľov a známych,“ hovorí Kolláriková.

Ponuka je čoraz širšia

Prečítajte si tiež: S pozornosťou má problém čoraz viac detí. Čo robiť, keď vás nepočúvajú?

Asi najjednoduchší je výber v športovo orientovaných táboroch. V ponuke nájdete množstvo tanečných, futbalových, plaveckých táborov, ale aj takých zameraných na jazdectvo ču všeobecnú športovú prípravu.

Mnohé denné tábory deťom môžu priniesť aj zaujímavé dobrodružstvá, spoznávanie histórie mesta, v ktorom žijú, možnosť venovať sa tvorbe, tráviť dni v lese alebo spoznávať vesmír.

Tematický okruh však nie je to jediné, o čo by sa mal rodič zaujímať. Pred prihlásením je vhodné vždy kontaktovať organizátora a pýtať sa, koľko detí bude v jednotlivých skupinkách, koľko dospelých ich bude lektorovať a aká je ich kvalifikácia či to, aké alternatívy majú organizátori v prípade zlého počasia.

Platí, že v dobrom tábore je program vždy vyplnený zmysluplnou a pestrou činnosťou, organizátor zabezpečuje odborný dozor, dbá na bezpečnosť a program dokáže pružne upraviť.

(zdroj: dennetabory.sk, Michal Moško)

Aké zaujímavé denné tábory môže vaše dieťa počas leta navštevovať v Bratislave

Leto s kockami LEGO

Pre staviteľky aj staviteľov od 7 do 12 rokov, ktorí zbožňujú stavebnicu LEGO, je ako stvorený tábor plný kreatívnych výziev a fantázie.

Program tábora je zostavený tak, aby sa chlapci aj dievčatá pod vedením kvalifikovaných lektorov hlavne zabavili a odreagovali v modernom centre plnom kociek LEGO.

Deti si nenásilnou formou budujú základné poznatky vedy a techniky. Počas celého dňa majú aj dostatok fyzických aktivít na čerstvom vzduchu.

Zistiť viac

Denný tábor Priateľ lesa

Prečítajte si tiež: Psychológovia odporúčajú deťom nudiť sa počas prázdnin

Aktívny tábor pre najmenšie deti vo veku 5 až 8 rokov, ktorý v bohatom programe kombinuje športové a tvorivé aktivity.

Deti strávia každý deň v prírode a zároveň zostavujú vlastnú encyklopédiu, do ktorej si zaznamenajú všetko, čo im les ponúkne.

Medzi aktivity patria výlety na bicykli, turistika v bratislavských mestských lesoch či na pláži pravého brehu Dunaja.

Deti sa dozvedia, ako čítať turistické značky a mapu, základy prvej pomoci aj prežitia v prírode. Dohľad nad nimi majú traja až piati lektori a tréneri.

Zistiť viac

(zdroj: dennetabory.sk, Michal Moško)

Einsteinovi učenci

Programovo veľmi bohatý tábor pre všetky deti od 6 rokov, ktoré majú neustále zvedavé otázky, rady experimentujú a najviac zo všetkého ich bavia encyklopédie.

Deti si na vlastnej koži odskúšajú veci, o ktorých doteraz len teoretizovali. Spoznajú ako funguje náš svet, naučia sa o vode a jej kolobehu vo Vodárenskom múzeu. Spoznajú vesmír v planetáriu Hurbanovo a dokonca nazrú do LAB laboratória s 3D tlačiarňou.

Program je plný odpovedí s množstvom reálnych pokusov, ale aj omylov a príkladov z reálneho sveta. Veda a učenie sú každý deň vyvážené hrou vonku, výletmi a dobrodružstvami.

Zistiť viac

Denný tanečný tábor v ElleDanse

Tanečná škola a divadlo ElleDanse pripravuje pre nádejných tanečníkov a tanečnice denný tábor od 4 do 14 rokov. Deti sú rozčlenené do adekvátnych vekových skupín a zameriavajú sa na všeobecnú tanečnú prípravu, lekcie Hip Hopu a moderného tanca.

Hravou formou sa deti naučia tanečné väzby a kombinácie, ktoré budú prezentované vždy v posledný deň turnusu.

Náplňou hodín tanečno-pohybovej prípravy je zlepšenie koordinácie, pohybu v priestore, ohybnosti, správneho držania tela a vnímanie a cítenie rytmu. Súčasťou tábora je výlet do ZOO. V prípade zlého počasia je zabezpečený náhradný program.

Lektorkami sú študentky alebo absolventky pedagogiky tanca.

Zistiť viac

(zdroj: dennetabory.sk, Michal Moško)

Bunkre odvahy

Aktívny denný letný tábor pre chlapcov a dievčatá od 6 do 14 rokov vznikol v spolupráci s OZ Zachráňme petržalské bunkre. Deti sa naučia orientovať v teréne, čítať mapu, používať buzolu a spoznávať svetové strany vďaka signálom prírody.

Spoznajú ozajstné príbehy z Napoleonských vojen, realitu života vojakov z čias I. a II. svetovej vojny a tiež to, ako také bunkre vznikali a čo všetko ukrývali. Počas celého týždňa budú mať deti možnosť získať rôzne vojenské hodnosti podľa Hodnostného motivačného systému.

Zistiť viac