Nike má v predajni bacuľaté figuríny. Chce, aby športovali všetky ženy

Značka dlhodobo búra predsudky.

7. jún 2019 o 10:22 Soňa Jánošová

To, že veľké módne značky čoraz častejšie prinášajú oblečenie pre moletné ženy vo veľkostiach plus size, sa stáva bežnou praxou.

Netýka sa to len oblečenia na bežné nosenie či spodnej bielizne, ale aj outdoorových a športových odevov. Spoločnosť Nike v roku 2017 predstavila svoju športovú kolekciu, ktorá rozsahom veľkostí siaha až k XXXL.

Ako informoval britský magazín The Independent, Nike teraz urobilo ďalší inkluzívny krok aj vo svojej predajni v Londýne. Okrem bežne používaných útlych figurín použili vo svojej vlajkovej pobočke na Oxford Street aj ich plus size verzie.

Figuríny sú príliš chudé

Používanie nerealisticky subtílnych ženských figurín, ktoré majú zvyčajne veľkosť XXS čoraz častejšie podlieha kritike.

Najmä značkám, ktoré sa rozhodnú uviesť plus size kolekcie, adresuje čoraz viac zákazníčok požiadavky, aby aj vo svojich predajniach rešpektovali realitu. Prednedávnom podobnej kritike čelila britská sieť Top Shop.

Naopak, tie spoločnosti, ktoré vo svojich predajniach pristúpili k realistickosti, ako napríklad britský Debenhams alebo austrálsky Target, si získavajú čoraz viac priaznivcov.

„Prebudovaný priestor je len ďalšou ukážkou odhodlania Nike inšpirovať a slúžiť ženskému športu a neuveriteľnej hybnej sile, ktorá v ňom je,“ uviedla vo svojom vyhlásení Sarah Hannahová, generálna riaditeľka a viceprezidentka Nike pre ženy v Európe, na Blízkom východe a v Afrike.

„Je to viac ako len nákupný zážitok, je to destinácia na oslavu letných športov ako futbal, nohejbal, atletiky a ďalších,“ pokračuje vo vyhlásení.

Nike dlhodobo búra stereotypy

Nie je to po prvý raz, čo Nike, spoločnosť zameraná na športovú módu, ukazuje, že je otvorená tolerancii, pluralite a že športová aktivita by nemala byť obmedzovaná vekom, typom postavy alebo dokonca farbou pleti či vierovyznaním.

Napríklad kampaňou What will they say about you? - Čo o tebe povedia? chceli inšpirovať ženy a dievčatá na Strednom východe, aby sa nebáli športovať.

Tvárami sa stali moslimské športovkyne, ktoré sa vo svojom prostredí venujú aj menej známym športom ako parkour či šerm.

Tento rok zas značka uviedla kampaň Dream Crazier, v ktorej vystupujú ženy idúce za svojim športovým snom napriek tomu, že pre väčšinu sa zdal nepredstaviteľný a bláznivý.

V sérii niekoľkominútových videí zobrazuje príbehy výnimočných ženských športovkýň, napríklad prvej afroamerickej profesionálnej cyklistky Ayesha McGowan, austrálskej futbalistky Sam Kerr alebo skupiny amerických plus size tanečníc a rozlieskavačiek The Honeybeez.