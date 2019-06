Očistu potrebuje aj myseľ, nielen telo. Ako na ňu?

Čo je to mentálny detox?

7. jún 2019 o 6:00 Michaela Žureková

V roku 2015 očarila svet Marie Kondo, ktorá ľudí svojou metódou nazvanou KonMari naučila vyhadzovať zbytočné veci, bojovať s hromadením zbytočností a upratovať zapratané domovy. Ukázala, že zapratať si prostredie, v ktorom žijeme, nepotrebnými vecami, nie je prospešné pre nikoho. To isté však platí aj o našom vnútri.

Hoci mnoho ľudí sa zameriava na rôzne očisty tela (ktoré sú, mimochodom, nie vždy prospešné či účinné), často zabúdajú na očistu mysle.

Populárnym pojmom sa stalo slovné spojenie mentálny detox, pod ktorým si môžeme predstaviť akúsi psychohygienu, usporiadanie myšlienok, zbavenie sa chaosu a vytriedenie zbytočností.

"So všetkou tou stimuláciou a informáciami, ktoré každý deň prijímame, môže byť ťažké spomaliť a vytvoriť si priestor na to, aby sme iba boli," vysvetľuje psychologička Paulette Shermanová pre portál Be Well. Dodáva, že mentálny detox nám dáva príležitosť na chvíľu zastaviť nezdravé vzorce myšlienok, ktoré napokon môžu dospieť do štádia stresu a ovplyvniť náš imunitný systém a psychické zdravie.

Ako na očistu mysle?

Čím viac energie do niečoho vkladáte, tým silnejšie to je. Týka sa to aj myšlienok a mentálneho zahltenia. Zdroje mentálnej energie môžete sústrediť na dôležité veci, ale neraz ich nie je ľahké oddeliť od zbytočností alebo neželaných smerov.

"Hlavným dôvodom, prečo naše mozgy potrebujú detox, je ten, že myšlienky, ktoré prirodzene prichádzajú, môžu byť toxické," vysvetľuje Jason Selk, autor bestselleru Executive Toughness a odborník na mentálny tréning.

Ide pritom o preprogramovanie vlastných myšlienok pozitívnym smerom, ktoré nám môže pomôcť byť šťastnejšími a produktívnejšími. S očistou mysle sa dá začať kedykoľvek, môže trvať niekoľko minút, ale aj systematicky niekoľko týždňov a existuje množstvo tipov, ktorými sa dá riadiť.