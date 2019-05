Fotíte svoje deti na internet? Súhlas vám nedali a raz sa vám možno nepoďakujú

Virtuálny svet nezabúda.

29. máj 2019 o 6:00 Michaela Žureková

Chanel Nicole Marrowová mala sotva jeden deň, keď jej mama zverejnila na Instagrame jej prvú fotografiu. Dieťa je v nej zabalené v perinke. Druhá fotografia pribudla ešte v ten istý deň. Dievčatko je na nej zobrazené desať minút po narodení. Bol november 2015.

Odvtedy pribudlo na osobnom profile Chanel Nicole ďalších vyše 700 fotografií, ktoré mapujú jej život od narodenia. Vyše 455-tisíc ľudí sleduje, ako rastie, hrá sa, oblieka sa a čo zažíva.

Jej rodičmi sú herečka a modelka Coco Austinová a raper Ice-T. Celebrít, ktoré zverejňujú zábery zo svojho súkromia, vrátane vlastných detí, je mnoho. No aj neznámi a bežní ľudia vytvárajú profily svojich potomkov na sociálnych sieťach alebo zverejňujú ich fotky na tých vlastných.

Slávni alebo nie, jedno majú spoločné: Vytvárajú digitálnu stopu svojich detí ešte predtým, než im na to môžu dať súhlas. Ich súkromie a životy odmalička nechávajú pod drobnohľadom cudzích ľudí.

Veci, ktoré si internet uchová

Dnes sú to možno len bábätká alebo škôlkari, no jedného dňa vyrastú a zistia, že sa stali obeťou fenoménu známeho ako "sharenting".

Ide o spojenie slov "parenting" a "shareing", teda rodičovstvo a zdieľanie.

Mamy a otcovia často nevedomky vytvárajú nezmazateľnú stopu o svojich deťoch prostredníctvom fotiek a videí, ktoré zverejňujú.

Do určitej miery to robia takmer všetci rodičia, a to bez toho, aby si uvedomovali možné následky. Celosvetový prieskum z roku 2010 poukázal na to, že 81 percent detí mladších ako dva roky už má takúto digitálnu stopu vytvorenú a niekde na internete existuje prinajmenšom jedna ich fotografia alebo záznam.

Mnohým z rodičov však nezišla na um myšlienka o narúšaní súkromia vlastných detí a o tom, že niektoré zo zdieľaných informácií už z internetu nikdy zmiznúť nemusia.

Čo sa teda stane, keď jedného dňa deti vyrastú a dozvedia sa o svojom "živote" na internete?