Tajomstvo, na ktoré sa Hodora nikto nespýtal

Texty z prílohy Sex a vzťahy. Téma: Homosexualita

24. máj 2019 o 13:54 Anita Ráczová

„Čo ľudí spája? Armády? Zlato? Vlajky? Príbehy. Na svete nie je nič mocnejšieho, ako dobrý príbeh. Nič ho nezastaví. Žiadny nepriateľ ho neporazí,“ začína svoju triumfálnu reč Tyrion Lannister, muž, ktorý doviedol do finále najsledovanejší seriál sveta Hra o tróny.

Má pravdu. Nič sa nevyrovná dobre vyrozprávanému príbehu. Práve on má schopnosť demolovať predsudky a otvárať dvere do sveta, ktorý nás obklopuje, no niekedy mu nerozumieme.

Prečítajte si tiež: Dobrotivý strýko a plodné matky. Prečo evolúcia nezmazala homosexualitu?

Vedci vydávajú jednu štúdiu za druhou, lekári varujú, psychoanalytici vysvetľujú, ale naozajstný dosah má, keď sa objaví človek z mäsa a kostí a zrazu stojí pred nami nahý.

Vidíme jeho vnútro. Vidíme jeho bezmocnosť. Vidíme jeho odvahu, zraniteľnosť i silu.

Možno práve preto siahajú filmári tak často po téme homosexuality, škála, ktorú ponúka, je obrovská. Od happyendov až po tragédie.

Prečítajte si tiež: Homosexualitu nezmazali ani elektrošoky. Liečili stav, ktorý nie je chorobou

Jedna téma, tisíce osudov.

Už o týždeň príde do slovenských kín film Rocketman o živote Eltona Johna.

Recenzenti hlásia, že „určite nevstúpi do histórie ako jeden z najlepších životopisných filmov.

Ale zapíše sa do nej. Tým, že otvorene ukázal sex medzi dvoma mužmi, hoci je pod strechou veľkého hollywoodskeho štúdia.

Zbúral jedno tabu a teraz je už len otázka, či na to doplatí.“

Prečítajte si tiež: Coming out je cesta k pravde. Chce veľa času a odvahy, no opláca sa

Elton John (72) je pritom jedna z tých celebrít, ktoré sa veľmi otvorene a hrdo hlásia k svojej orientácii.

Už v roku 1988 pre magazín Rolling Stone povedal, že nevidí nič zlé na tom, keď idete do postele s niekým rovnakého pohlavia.

Ani spomínaný televízny fenomén neobišiel naprázdno. Game of Thrones predsa nemôže byť bez homolinky. Stačí spomenúť vzťah Renlyho Baratheona a Lorasa Tyrella. V skutočnom živote však „drží dvere“ predstaviteľ inej roly.

Prečítajte si tiež: Mami, oci, som gej. Príbehy rodičov, ktorým sa dieťa priznalo s inou orientáciou

„Ak hovoríte o gej komunite, hovoríte o mojej komunite,“ vyhlásil Kristian Nairn alias Hodor.

„Nikdy som svoju sexualitu neskrýval, vlastne som celý život čakal, kým sa ma na to niekto spýta, pretože to nie je niečo, čo z vás len tak vyletí. Niekoľkokrát som sa snažil naviesť pýtajúcich sa, no bezvýsledne,“ povedal Nairn pre fanúšikovskú stránku GoT Winter Is Comming.

Tá chvíľa však prišla. „Som viac než šťastný, že je to vonku,“ priznal Kristian.