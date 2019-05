Na červený koberec sa vracia elegancia. Výstrednosti však nekončia (galéria z Cannes)

Modelky provokujú.

22. máj 2019 o 12:08 Soňa Jánošová

Medzinárodný filmový festival v Cannes je v plnom prúde. V ostatných dňoch sa v súvislosti s ním hovorí najmä o trojici filmov Pain and Glory španielskeho režiséra Pedra Almodóvara, historickej dráme A Hidden Life režiséra Terrencea Malicka a senzáciu vyvolala aj temná komédia Quentina Tarantina Once Upon a Time... In Hoollywood.

Ako však na tomto slávnom festivale býva zvykom, šaty na červenom koberci sú pod rovnakým drobnohľadom ako to, čo diváci a filmoví kritici vidia na plátne.

Pozrite sa, ktoré róby vyvolali najviac pozornosti uprostred festivalového diania.

Veľmi jednoduchá elegancia

Drvivá väčšina žien, ktoré sa tento rok zúčastnili slávnostných premiér filmov, si volia biele alebo čierne šaty. V strihovo jednoduchých tmavých šatách sa predstavila napríklad Monica Bellucci.

Provokatívny outfit pozostávajúci z kostýmu pripomínajúci pánsky frak, no bez košele či akéhokoľvek topu predviedla modelka Anja Rubik a viaceré variácie na veľkolepé biele róby predstavili napríklad herečka Michelle Rodriguez či Neelam Gill.

Originalitou však opäť zaujala najmä najmladšia členka poroty, Elle Fanning, ktorá si na premiéru Once Upon a Time in... Hollywood zvolila kreáciu z dielne Christian Dior. Tá v štylizovanej podobe vzdáva hold ženskej móde 50-tych rokov.

herečka Elle Fanning pózuje fotografom počas príchodu na premiéru filmu 'Once Upon a Time in Hollywood (zdroj: TASR)

Vzorov je málo, no zaujmú

Jednoduchosť na červenom koberci len kde tu narušia vzory alebo kvetinové motívy. O to viac však zapôsobia.

To je aj prípad modelky Karolíny Kurkovej, ktorá sa predstavila v jednoduchých saténových šatách s florálnou potlačou.

Ešte viac záujmu však vzbudila róba, ktorú si na premiéru filmu Pain and Glory zvolila herečka Penelope Cruz. Jej šaty z kvetinovej čipky z dielne Chanel evokujú španielsku históriu odievania a herečka v nej pôsobila nápadne a osobito.

Herečka Penelope Cruz spolu s režisérom Pedrom Almodovarom. (zdroj: TASR)

Trblietavé odlesky

Zlatá, strieborná či perlová sú slávnostné farby, ktoré sa výborne hodia na všetky významné udalosti. Nečudo, že si ich aj tento rok vybralo mnoho žien.

V róbe v štýle 20-tych rokov sa predstavila modelka Coco Rocha, okázalé zlaté šaty predstavila indická herečka Aishwarya Rai Bachchan, jemný a elegantný vzhľad priniesla na červený koberec modelka Natalia Vodianova v šatách s korálikmi.

Ako vždy však nadchla herečka Helen Mirren, ktorá si na premiéru filmu The Best Years of a Life obliekla róbu s trblietavou aplikáciou z dielne Elie Saab Couture.