Vzťahová poradňa: Rok po rozchode dúfam, že sa priateľ vráti. Som normálna?

Klinická psychologička radí.

20. máj 2019 o 6:00 Washington Post, Andrea Bonior

Text pôvodne vyšiel v denníku Express, ktorý patrí pod The Washington Post.

Otázka: Od rozchodu s mojím priateľom prešiel už rok a ja ešte stále nechcem nikoho iného. Boli sme spolu šesť rokov, nechcela som sa rozchádzať a celý čas si myslím, že to bola chyba.

Dúfam, že sa vráti a ak by sa to stalo, z celého srdca by som ho prijala späť. Ale čas plynie a nič také sa nedeje. Nikomu som o tom nepovedala, pretože viem, že už by som mala byť za tým. Takže - som beznádejný prípad?

Odpoveď: Ste len taká, aká si myslíte, že ste.

Nemyslím to ako motivačnú frázu, skôr chcem zdôrazniť toto: Ak budete pokračovať v myšlienkach, že s vami nie je niečo v poriadku, budete sa cítiť len a len horšie.

Šesť rokov je dlhý čas a neexistuje žiadny prepínač, ktorý by vás mohol odrazu zmeniť. Keď sa to však stane, možno naozaj budete potrebovať pomoc, ktorá zmierni bolesť z faktu, že ide o ukončenú vec.

Otázkou nie je to, ako by ste sa „mali“ alebo „nemali“ cítiť, ale skôr to, čo si zaslúžite. Chodiť na terapiu by vám mohlo pomôcť dospieť k tomu rýchlejšie. Kvalifikovaný terapeut vám zároveň môže pomôcť prísť na to, aký zmysel mal rozpad vášho vzťahu a posunúť sa vpred.

Otázka: Naše druhé a posledné dieťa pôjde na jeseň na vysokú školu a ja som zrazu zostala bez životného cieľa. Prekrýva sa to s novou fázou v kariére môjho manžela, ktorou je viac ako nadšený.

Dlhé roky som pracovala na čiastočný úväzok v práci, na ktorej mi veľmi nezáležalo, ale vďaka ktorej som mohla deťom robiť zázemie a voziť ich, kam potrebovali. Viem, že ide o syndróm prázdneho hniezda, ale mám pocit, že ide aj o niečo hlbšie.

Prepadáva ma hrôza z toho, že už navždy sa budem cítiť takáto prázdna a osamelá a že ma už nič nebude zaujímať. Táto kríza navyše vytvára ešte väčšiu vzdialenosť medzi mnou a manželom. On to jednoducho nechápe.

Odpoveď: Toto je dôležitá a komplexná prechodová fáza vo vašom živote. Je jasné, že vyvoláva hlboké pocity a úzkosť. Tento stav však ponúka veľa možností, aby sa z neho stala príležitosť, nie len strata (aj keď so stratami je dôležité počítať).

Máte šancu spoznať sa znova, nájsť nové smery, ktoré vám prinesú záujem o niečo, angažovanosť a dokonca aj príležitosť dosiahnuť nové vrstvy intimity so svojím manželom. Samozrejme, ak ste vy a on ochotní skúsiť to. Porozprávajte sa s ním, a potom sa s ním rozprávajte znova. Pomôžte mu pochopiť to, čomu nerozumie.

Vyhľadajte ľudí, ktorí prechádzajú rovnakou fázou a zvážte rozhovor s terapeutom. Nie preto, že by vo vás bolo niečo, čo treba meniť, ale skôr preto, že je to šanca, aby ste získali nadhľad a vytýčili si ďalšiu cestu.

Andrea Bonior je klinická psychologička. Každý týždeň uverejňuje stĺpčeky v The Washington Post Express.