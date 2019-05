Harry a Meghan zverejnili pri príležitosti ich prvého výročia nové svadobné fotografie

Dvojica sa zosobášila 19. mája 2018.

19. máj 2019 o 15:17 SITA

LONDÝN. Britský princ Harry a jeho manželka Meghan zverejnili pri príležitosti prvého výročia ich svadby nové fotografie z ich slávnostného dňa.

Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu na instagrame zverejnili video pozostávajúce zo 14 snímok, ktoré dopĺňa skladba This Little Light Of Mine, ktorá odznela aj počas ich sobáša.

Medzi spomínanými zábermi, ktorých autormi sú Chris Allerton či Danny Lawson, sú aj dosiaľ nezverejnené snímky.

Fotografie napríklad zachytávajú, ako sa manželia bozkávajú na schodoch Kaplnky svätého Juraja na hrade vo Windsore, ako sa nevesta drží so svojou matkou za ruky či zamysleného princa Harryho.

Princ Harry a Meghan sa v príspevku na Instagrame poďakovali svojim fanúšikom za "všetku lásku a podporu".

„Každý z vás urobil tento deň ešte zmysluplnejším,“ vyjadrili sa vojvoda s vojvodkyňou.



Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sa zosobášili 19. mája 2018 v spomínanej Kaplnke svätého Juraja na hrade Windsor.

Tento rok 6. mája privítali na svete syna Archieho Harrisona.