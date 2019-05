Sedem olejov v kuchyni: Ako používať, olivový, orechový či ľanový olej?

Na ktorých vyprážať?

18. máj 2019 o 6:00 Martina Štérová

Repkový, slnečnicový, olivový a už aj kokosový sú druhy olejov, ktoré už v kuchyni dôverne poznáme. Rastlinným olejom patrí vo výžive človeka významná úloha.

„Sú našou základnou potravinou, nezriedka aj každodennou súčasťou stravy. Organizmu dodávajú energiu a živiny, predstavujú zdroj látok dôležitých pre ochranu zdravia a prevenciu chorôb,“ vysvetľuje odborníčka na výživu Katarína Babinská.

Nielen v kuchyni, ale aj v kozmetike sa začínajú objavovať aj nové „menšinové“ oleje, ktoré v koncentrovanej forme prinášajú nášmu jedlu aj telu množstvo benefitov. Ide napríklad o tekvicový, orechový, makový, ľanový, sezamový olej.

Zmena nezaškodí

Medzi hlavné zásady správnej výživy patrí pestrosť. K tomu možno pridružiť aj pravidlo všetko, ale s mierou.

Niekedy stačí v konzumácii jedla zmeniť len drobný detail a jedlo dostane úplne nový rozmer.

Dobrým pomocníkom sú v tomto prípade oleje. Sortiment tradičných rastlinných olejov v kuchyni môžete spestriť novými druhmi.

Zrniečka maku, orechy i tekvicové semená sú mimoriadne bohaté na olej a lisovaním za studena sa z nich získavajú prírodné oleje s vysokou kvalitou. Všetky očaria výraznou, originálnou chuťou a príjemnou vôňou. Ale nielen to.

„Vďaka svojmu priaznivému zloženiu sú prospešné i pre naše zdravie. Vyznačujú sa vysokým obsahom nenasýtených mastných kyselín, významných pre zdravie srdca a ciev. Je v nich zastúpená kyselina olejová, v ich zložení však prevažuje kyselina linolová z radu omega-6. Táto látka sa označuje ako esenciálna pre organizmus. Ľudské telo ju pre svoju funkciu nevyhnutne potrebuje, avšak nedokáže si ju vytvoriť. Rastlinné oleje, ktoré sú bohaté na esenciálne mastné kyseliny, sú preto vítanou súčasťou správnej výživy,“ hovorí o prínose vybraných druhov špeciálnych olejov Katarína Babinská.

Viac ako tuky

Rastlinné oleje nemožno vnímať iba ako tuky, keďže obsahujú množstvo antioxidantov a ďalších látok. Aby si špeciálne oleje uchovali stopercentnú kvalitu a čerstvosť, skladujeme ich v uzatvorenom obale na suchom a chladnom mieste.

Po otvorení ich dáme do chladničky a spotrebujeme do troch mesiacov. Využitie nájdu v studenej i teplej kuchyni, na prípravu slaných i sladkých jedál.

Pridávať ich môžeme do šalátov, ktorým dodajú nielen nevšednú chuť, ale zároveň napomôžu, aby sa vitamíny v zelenine lepšie vstrebali do organizmu. Vhodné sú tiež do pečených i nepečených zákuskov, na ochutenie raňajkových cereálií či doma pripravených dresingov.

Aké sú teda jednotlivé plusy a mínusy rastlinných olejov, ktoré nájdete bežne v ponuke obchodných reťazcov? Ktoré sú zdravé, ktoré skôr škodia? S ktorými variť a ktoré sú vhodné skôr pre studenú kuchyňu? Pomôžeme vám vyznať sa v nich.

Olivový olej

Nutriční poradcovia, odborníci na zdravú výživu aj lekári sa zhodujú v prospešnosti olivového oleja. Hovoríme však len o panenskom olivovom oleji.

Okrem iného nemožno tomuto typu oleja uprieť jeho všestrannosť. Aj keď je silno aromatický, hodí sa do rôznych jedál aj do teplej kuchyne. Na pečenie a vyprážanie sa však neodporúča, keďže sa jeho zložky pôsobením vysokej teploty menia na škodlivé a karcinogénne.

Bod varu extra panenského oleja sa dosahuje pri teplote 191 stupňov Celzia.

Najkvalitnejší je extra panenský olej, ktorý je lisovaný za studena z prvotriednych celých olív a špecifickým spôsobom výroby, vďaka čomu si uchováva všetky cenné látky. Odporúča sa skladovať ho v suchu, chlade a v tmavej fľaši.

Kokosový olej

Tento olej je zdrojom mnohých konfliktov a odborníci sa nevedia zhodnúť, či je zdravý, alebo skôr škodlivý. Podstatou problému je najmä jeho obsah nasýtených tukov.

Na rozdiel od ostatných rastlinných olej tieto tuky obsahuje kokosový olej v najväčšom množstve. A nie každý by súhlasil s tým, že také koncentrované množstvo nasýtených tukov je pre ľudské telo vhodné.

Na druhej strane sa podstata nasýtených tukov už nezatracuje tak ako kedysi a vedci uznávajú, že aj tie telo potrebuje. No v obmedzenej miere. Okrem nasýtených tukov je kokosový olej zdrojom užitočných živín.

Je bohatým zdrojom antioxidantov a vitamínov A, C a E. Má nižšiu energetickú hodnotu ako ostatné tuky, preto je jeho trávenie podobné skôr sacharidom. Vďaka tomu, že je ľahko stráviteľný, zvyšuje metabolizmus a neukladá tuky.

Často sa využíva aj v kozmetike a na výrobu domácich pílingov a telových krémov. Užitočný je aj pri vyprážaní, keďže bod jeho varu dosahuje vysoké číslo (232 stupňov Celzia), pri vysokej teplote je stabilnejší a chemické reakcie v ňom prebiehajú pomalšie.

Avokádový olej

Tento olej vnímame najmä v kozmetike, no je veľmi vďačnou alternatívou aj v kuchyni.

Podobne ako olivový olej obsahuje avokádový olej nerafinované tuky, no k páleniu u neho dochádza neskôr, a tak ho možno využívať aj pri pečení.

Jeho chuť je jemná, prispôsobí sa chuti ostatných surovín a mnohí si pochvaľujú aj jeho konzistenciu, ktorá je jemná až krémová. Obsahuje nasýtené aj nenasýtené mastné kyseliny aj vitamín E. Za nevýhodu možno považovať fakt, že býva drahší ako iné oleje.

Ľanový olej

Obsahuje vysoké množstvo omega3-mastných kyselín, no je vhodný len do studených jedál. Má čistiace účinky, pomáha proti zápche.

Ak vám to chuťové bunky dovolia, každé ráno ním môžete začať deň a dať si z neho po lyžičke. Zamiešať ho môžete do šalátu na obed alebo do jogurtu.

Predáva sa skôr v menších baleniach a spotrebovať ho treba najneskôr do dvoch týždňov. Po čase totiž horkne a začína produkovať karcinogénne látky.

Orechový olej

Obzvlášť cenný je jeho bohatý obsah kyseliny alfa-linolénovej zo skupiny omega-3. Touto vlastnosťou sa môže hrdiť iba máloktorý spomedzi rastlinných olejov.

Ide o zložku, ktorá je pre ľudský organizmus tiež esenciálna - nenahraditeľná, no mnohí z nás ju neprijímajú v dostatočnom množstve. Orechový olej dodáva nášmu telu aj vitamín K, jeho prednosťou je nízky obsah nasýtených mastných kyselín.

Tekvicový olej

Vďaka svojej chuti patrí k najobľúbenejším. Ceníme si na ňom obsah vitamínu E, ako aj prítomnosť fytochemikálií s ochrannými účinkami na organizmus.

Spomedzi nich treba spomenúť rastlinné steroly, ktoré napomáhajú úpravu hladín cholesterolu, ako aj polyfenoly s antioxidačným pôsobením.

Makový olej

Ulahodí zmyslom intenzívnou makovou arómou. Medzi jeho prednosti patrí nielen jedinečná maková chuť, ale aj nemalé množstvo vitamínu E.

Obsahuje vysoké množstvo vápnika a horčíka, ktorý pomáha zdravému fungovaniu vášho pohybového ústrojenstva.

Po makovom oleji siahnite aj pri chudokrvnosti – obsahuje totiž veľa železa.