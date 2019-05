Byť matkou je úžasné? Známe Slovenky prezradili ako ich zmenili deti

Známe ženy hovoria o rodičovstve.

12. máj 2019 o 5:20 Martina Štérová

Baša Števulová, bývalá snoubordistka

„Materstvo je pre mňa úžasné už len tým, že dokážem v sebe vytvoriť malého človeka. Fascinujúcejšia vec ako tehotenstvo pre mňa nejestvuje. Nemám rada reči typu, že rodičovstvo znamená koniec zábavy.

Keď sme Tobiáša čakali, často sme si museli vypočuť, aké to bude, keď sa začne plaziť, keď začne chodiť a podobne. Neviem, prečo majú niektorí rodičia potrebu strašiť. Je to otravné a zase sa dostávam k tomu, že je to také náročné, ako si to sami spravíme.

Mám množstvo aktivít ako šport či cestovanie a materstvo je s nimi kompatibilné do takej miery, ako sami dovolíme. Keď je pre niekoho napríklad cestovanie stresom ešte bez detí, tak s deťmi to bude asi úplné peklo, lebo to, samozrejme, vie byť náročné.

V živote musíme robiť neustále kompromisy. S deťmi je kompromisov trošku viac, ale všetko sa pekne dá. Aj cestovať, aj športovať, aj vybehnúť sem-tam na nejaký žúrik, no dôležité je, aby ste s partnerom tvorili rovnocenný tím, a to sa nám s Tomášom darí. Obaja sme sa vďaka rodičovstvu naučili trpezlivosti.“

Lucia Šoralová, speváčka, šansoniérka

„Život s deťmi vás skôr núti tvrdo zasadnúť do reality a držať sa pri zemi. To je pre ženu, akou som ja, asi to najťažšie. Musí nasledovať svoj sen, aby nechradla, ale zároveň musí byť veľmi reálna - tu a teraz.

No najviac obdivujem ženy, ktoré svoje deti vychovávajú samy, lebo to si vôbec nedokážem predstaviť. Materstvom svoj život odovzdávate niekomu inému, no ťažko sa to vysvetľuje, pretože ten pocit nie je prenosný a musí sa zažiť. Nedá sa vedieť dopredu, aké to bude.

Viete si predstaviť manažment, činnosti okolo, no človeka zradia vlastné pocity. Zrazu nebudete chcieť neodovzdať deťom všetko. Aj keď vás to istým spôsobom bude mučiť. Na to sa nedá pripraviť.

Materstvo je pre mňa aj neustály strach. Veľmi sa o deti bojím a viem, že keď vyrastú, budem sa zase báť, že ma opustia, aj keď viem, že sa to stane, tak sa na to pripravujem. Veľmi rýchlo si zvyknete na ten neustály príval bezpodmienečnej lásky.“

Vlastina Svátková Kounická, herečka

„Na výchovu je môj muž. Ja veľmi vychovávať neviem. Sama som prišla až nedávno na to, čo sú to hranice a aké dôležité je ich mať. Ak synom niečo zakážem, o hodinu neviem, že som im dala trest a oni sú si toho veľmi dobre vedomí.

Naopak, môj muž je vo svojej podstate prísny, nekompromisný, tvrdý, ale deťom to vyhovuje. Rešpektujú ho, nedovolia si porušovať pravidlá. Nakoniec sa však vždy zhodneme. Je dôležité, aby deti videli, že jeden za druhým stojíme, aj keď by sme danú situáciu vyriešili každý inak.

Vychovávame synov k samostatnosti. Nedávam im tanier s jedlom až pod nos. Vedia si nachystať jedlo sami, ráno si nastavia budík tak, aby stihli prísť do školy včas, chystajú si sami desiatu aj raňajky, vedia si uvariť cestoviny, vajíčka, vedia ísť na nákup, keď treba.

Vedia dať riad do umývačky aj ho vytiahnuť. Každý má vo svojej izbe vlastný kôš na bielizeň, sami si perú a skladajú oblečenie do skrine a raz do týždňa máme veľké upratovanie celého domu, keď vytierajú schody, umývajú umývadlá, vaňu, utierajú si prach v izbách, odnášajú sklo, plasty a papier do triedeného odpadu.

Nedostanú to, na čo si ukážu. Vreckové si musia vypýtať, ak zabudnú, nič nedostanú. A ak chcú nejakú hračku alebo vec mimo narodenín a Vianoc, musia si na to našetriť a my im pridáme polovičku z ceny.“

Oľga Beständigová, krasokorčuliarka

„Materstvo ma vôbec nezmenilo. Teda áno, som mama, mám zodpovednosť za malého človeka, no mňa to vo svojej podstate nezmenilo a ani môj život sa tým nezmenil. Len sa skompletizoval.

Byť mamou je to najúžasnejšie a najkrajšie, čo sa mi mohlo stať. Myslím si, že žena by sa stále mala venovať sebe, svojim záľubám a plniť si svoje sny, lebo život sa nám materstvom nekončí.

Akákoľvek forma psychohygieny je veľmi dôležitá, aby sme boli v psychickej pohode. Spokojná mama, spokojné bábätko, partner a celé okolie.“

Kristína Tormová, herečka

„Byť na voľnej nohe s dvoma deťmi je oveľa ľahšie, ako keby som bola niekde zamestnaná na plný úväzok. Mám jasne stanovenú prioritu, ktorou je ,mamovanieʿ.

To ma baví zo všetkého najviac a neberiem prácu, ktorá by mi zasahovala do tohto spoločného krehkého času s deťmi, ktorý nám už nikto nevráti. Je to o hubu, ale stále som presvedčená, že to stojí zato.

Navyše som ešte zistila, že sa medzi ženami a matkami cítim dobre. Že sme skvelá sekta. Teda, ak sa stretneme také tie s rovnakým nadhľadom a láskavým sarkazmom.“

Jana Kirschner, speváčka

„Minimálne v Británii je už na malé deti veľký tlak na to, aby niečo dosiahli. My s mojím mužom sa snažíme ísť opačným smerom. Snažíme sa ich inšpirovať a motivovať, ako robiť veci inak.

Najmä môj muž je neúnavný otec. Niekedy neviem, kde sa v ňom tá energia berie. Nemáme televíziu, deti pozerajú jeden film do týždňa a takisto nemajú ani každý deň dobroty.

Na prvý pohľad to vyzerá, že im nedoprajeme, že im dávame kopu obmedzení. No nie je to tak. Keď deti majú nejako nastavený režim a pár pravidiel, sú aj šťastnejšie. Naše dcéry vyzerajú, že sú takto spokojné.

Na druhej strane u staršej dcéry už vidím, že ju začínajú trápiť veci, o ktorých sme my ani nesnívali, alebo sme sa nimi zaoberali až ako dospelí. Debatujú o téme kyberšikany, o obťažovaní, ale aj o sociálnych sieťach. Deti už vedia, že na internete musia byť opatrné.“

Zuzana Porubjaková, herečka

„Cítim, že ma materstvo zmenilo. No to je normálne. Priority sa človeku prirodzene prehodia a získala som väčší nadhľad. A hoci je to klišé, je skutočne pravda, že človek má inú zodpovednosť, spozná ďalší druh lásky, bojí sa. To všetko sa mi deje.

Zároveň však niekedy túžim zažiť istú slobodu. Ale vrátiť sa naspäť už nie je možné a v skutočnosti to ani nechcem. Rodič zažíva obrovsky paradoxné pocity. Ale keď človek objaví istú rovnováhu, je to super.

Nestratí sám seba, ale ani sa na všetko nevykašle a nezačne znova žiť svoj život pred fázou rodičovstva. Dôležité je zobrať si z tejto skúsenosti čo najviac. V materstve sa pre mňa deje všetko oveľa intenzívnejšie, rýchlejšie a všetkého je veľa.“

Lujza Garajová Schrameková, herečka

„Sú situácie, keď večer uspávam dcéru, pretože má stále rada, keď ležím vedľa nej a držím ju za ručičku.

Keď mám voľno a nemám v hlave žiadne starosti, tak si uvedomím, že toto je najdôležitejšie. Dať jej ruku, keď ma potrebuje, nebyť nervózna a v pokoji s ňou zaspať. No potom sú aj dni, keď ju uspávam a v hlave mi víria myšlienky, čo by som ešte mala večer stihnúť.

Napríklad by som ešte rada poumývala riad, prečítala si scenár na výrobu, zavolala mojej mame, aby som sa s ňou porozprávala. Keď musím deliť čas medzi rodinu a prácu, mám z toho občas depresiu, lebo sa nemôžem naplno venovať napríklad len deťom.“

Barbora Rakovská, moderátorka

„Keď sa Amia narodila, mala som dvadsaťštyri rokov. Pre mladú ženu, ktorá dovtedy pracovala v médiách, študovala, užívala si bezstarostný život, to bola obrovská zmena.

To, že prišla do môjho života, považujem za neskutočné šťastie. Myslím si, že som potrebovala styčný bod v podobe rodiny, materstva, zodpovednosti. Práve táto nová situácia ma posunula tam, kde som dnes.“

Lucia Hurajová, herečka

„Určite je to o uhle pohľadu, lebo sú bezpochyby aj prísnejšie mamy ako ja. Zaraďujem sa však skôr do kategórie prísna, ale milujúca.

Chcem, aby moje deti vedeli, že aj keď ich karhám, vždy budem pri nich stáť, vždy ich podporím, vždy im pomôžem v tom, čo budú potrebovať. Isté hranice a mantinely však musia byť nastavené.

To im pomôže aj v kontakte s realitou. Moje deti ma napĺňajú takou radosťou, že mi vždy viac energie dodajú, ako vezmú. Aj keď istý druh fyzickej únavy pri nich človek, samozrejme, pocíti.

Najviac sa vždy teším z toho, keď stihnem porobiť všetky veci tak, aby som sa im popritom zvládla plnohodnotne venovať. Čo je zároveň to najťažšie.“