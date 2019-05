Čo sa pýtať tých, ktorí popierajú zneužívanie detí

Vypracovala som manuál sugestívnych protiotázok.

9. máj 2019 o 10:00 Soňa Jánošová

Na svete existuje len málo horších vecí, ako je sexuálne zneužívanie detí. Na bizarnej škále pekelných hrôz by ho predbehli vari len týranie, zanedbávanie, únosy, ich utrpenie počas vojny a smrť.

Existuje však niečo, čo je bezmála rovnako hrozné, ako samotné zneužívanie: Debaty o ňom. Ak je totiž niečo priveľmi desivé a ak nám niečo môže ohroziť našu predstavu pokojného a bezpečného sveta, zvyčajne ideme do útoku. Paradoxne do útoku proti obeti.

Nielen internetové diskusie sú tak plné výrokov ako: „Prečo boli doteraz ticho? Ak by sa to stalo, niekto dospelý by si to iste všimol. To teraz bude móda a všetci si to budú vymýšľať.“

Nikomu nezazlievam opatrnosť, no neviem sa preniesť cez popieranie.

Viesť rozhovor s ľuďmi, ktorí popierajú, že sa niečo také dialo a deje, alebo nebodaj čítať internetové diskusie, je pre mňa ako výlet do obludária.

Osobne poznám dve obete a popieranie zneužívania teda vnímam veľmi citlivo.

Aj kvôli týmto ženám som dlho premýšľala, ako správne reagovať na najčastejšie výpady popieračov zneužívania. Vypracovala som si tedastručný manuál protiotázok.