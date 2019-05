Sport Illustrated prináša fotku modelky v burkinách a hidžábe

Pózovala modelka Halima Aden.

7. máj 2019

Moslimská supermodelka Halima Aden je prvou modelkou v hidžábe a burkinách, ktorej fotku uvedie časopis Sport Illustrated.

Časopis známy letnými vydaniami s modelkami v sexi bikinách a vyzývavých pózach, robí rázny krok.

Halima Aden bude oblečená do plaviek, ktoré pokrývajú celé telo. Takéto plavky nosia predovšetkým moslimky.

„Dámy čokoľvek je možné,“ vyjadrila sa Aden na svojom Instagrame. „To že si ma vybrali Sport Illustrated dokazuje posolstvo mojej komunite a svetu, že ženy zo všetkých prostredí, výchovy a vzhľadu môžu byť spolu oslavované.“

Chcú šíriť osvetu

„Chceme poslať odkaz ženám, že sú krásne, bez ohľadu na to, ako sa na nich pozeráme, pretože mi si nevieme predstaviť čo znamená „byť sexi“ pre iných. Náš časopis chce šíriť osvetu.

Je jedno či nosíte jednodielne, dvojdielne alebo burkini plavky. Len vy určujete vašu vlastnú krásu. Je načase ukázať viac ako len obyčajné plavky, na ktoré sme zvyknutí,“ uvádza magazín Sport Illustrated

Fotky vznikli na pláži Watamu v Keni odkiaľ modelka pochádza.

„Stále rozmýšľam nad tým, keď som ako šesť ročné dieťa žila v tejto krajine v utečeneckom tábore. Keď som vyrástla odišla som žiť svoj americký sen. Teraz som sa sem vrátila do najkrajších častí Kene. Toto je príbeh, ktorý si len tak nevymyslíš,“ vraví Aden.

Nie je to po prvý krát

Toto však nie je prvý krát, čo modelka búra hranice. Minulý rok pre magazín pózovala napríklad plus size modelka Ashley Graham.

Rozhodnutie obliecť modelku do burkini sa však stretlo s veľkou kritikou ale aj nespočetnou podporou na sociálnych sieťach.

„Myslím, že je nádherná a ak si vyberie, že bude nosiť toto, kto jej to môže zakázať? Ja by som to síce nenosila ale rešpektujem ju za to a aj Sport Illustrated, že sú inkluzívni. Niektoré z komentáre sú len hnusné. Sme rôznorodá spoločnosť bez ohľadu na to, čo si niektorí myslia.“ Napísala Sydney Chandler pod fotku, ktorú zavesil magazín na Twitter.

Halima Aden patrí medzi popredné moslimské modelky a jej fotky sa často objavujú aj na obálkach arabských mutácii magazínov Vogue či Elle.