Vzťahová poradňa: Malý syn mojej kamarátky ma stále uráža. Ako jej to povedať?

Psychologička radí s problémami.

6. máj 2019 o 6:00 Washington Post, Andrea Bonior

Text pôvodne vyšiel v denníku Express, ktorý patrí pod The Washington Post.

Otázka: Šesťročný syn mojej kamarátky bežne zraňuje a uráža ľudí a nikdy za to nie je potrestaný. Naposledy ma urazil tým, že poukázal na moje fyzické nedostatky.

Môj manžel povedal tomuto dieťaťu, že by nikomu nemal nič hovoriť a ja som na neho vyštekla, že asi nechce mať žiadnych kamarátov.

Jeho mama je jednou z mojich najlepších priateliek z vysokej školy a ja by som bola nešťastná, ak by som ju stratila, no naposledy, keď som ich videla, som plakala v aute kvôli niečomu, čo mi povedal 6-ročný chlapec.

Odpoveď: Ale toto dieťa z hororu nie je cudzieho človeka z reštaurácie, ale syn vašej blízkej a dlhoročnej priateľky. Dlhujete jej, aby ste sa o tom porozprávali a to nielen pre váš vzťah, ale pre jeho budúcnosť.

Ak je, ako hovoríte, naozaj vaša blízka priateľka, vypočuje vaše obavy s otvorenou mysľou. Vystihnite spokojnú a nerušenú chvíľu, buďte citlivá ale konkrétna.

Skúste to takto: „Naposledy, keď sme tu boli, mi tvoj syn povedal niektoré veci, ktoré ma naozaj zasiahli. Toto je ťažký rozhovor, pretože by som ti nechcela ublížiť, ale je pre mňa ťažké byť v jeho prítomnosti, keď sa so mnou takto rozpráva."

Dajte najavo, že chcete nájsť spôsob, ako neohroziť vaše priateľstvo a tiež to, že chcete hľadať riešenie tohto problému.

Buďte ale pripravená na defenzívu a na to, že možno hneď neuzná vaše pripomienky. V každom prípade aspoň budete vedieť, že ste zasadili semienko.

A ak semienko nevyrastie, budete sa s ňou musieť stretávať osamote.

Otázka: Vyrazila som si na nákupy a kúpila som tri košele, džínsy a ponožky. O niekoľko hodín neskôr som na obede na druhom konci nákupného centra zistila, že džínsy nie sú na účte. Pokladník ich zabudol nablokovať.

Zracionalizovala som si to tak, že by bolo nespravodlivé potrestať sa za chybu predavača a rozhodla som sa nevrátiť sa a upozorniť ich na to. Mal som sa vrátiť?

Odpoveď: No teda, poverili ste ma otázkou etiky! Ale toto je celkom jasné. Áno, bola to ich chyba, na vašej strane nebol žiadny úmysel a dlho ste o veci ani nevedeli. Takže nie ste zlodejka.

Ale problematická je tá časť, v ktorej ste sa rozhodli „netrestať sa“ a neurobili ste pár krokov navyše, aby ste zaplatili za tovar, ktorý vám nepatrí.

Poctivý život vyžaduje vynakladanie úsilia v záujme tých druhých, aj keď sú bezmennou súčasťou korporácie a aj keď bola chyba na ich strane.

Andrea Bonior je klinická psychologička. Každý týždeň uverejňuje stĺpčeky v The Washington Post Express.