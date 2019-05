Billboard Music Awards ovládol Drake, červený koberec zase Taylor Swift

Odovzdávali sa hudobné ceny.

2. máj 2019

Večer plný hviezd, dlhoročných a overených, ale aj tých mladších a moderných, a zároveň večer plný hudobných hitov. V takom duchu sa nieslo odovzdávanie cien Billboard Music Awards, ktoré sa konalo 1. mája v Las Vegas.

Už druhý ročník po sebe dostala príležitosť moderovať hudobné odovzdávanie speváčka Kelly Clarkson, ktorá obecenstvo ohúrila predovšetkým v úvode.

Zaspievala totiž medley dvanástich skladieb od prítomných interpretov vrátane raperky Cardi B, skupiny Maroon 5 a tiež Madonny a Mariah Carey.

Rekordér Drake

Odovzdávanie otvorila vo farebnom štýle Taylor Swift so svojím čerstvým singlom Me!, v ktorom jej sekundoval spevák Brandon Urie zo skupiny Panic! at the Disco. V rámci Billboard Music Awards išlo o jej prvé vystúpenie od roku 2013.

Medzi ďalšími vystupujúcimi sa objavili skupiny BTS a Jonas Brothers, Madonna, Halsey, Ariana Grande, Ciara či Khalid. Svoje najväčšie hity zaspievala speváčka Mariah Carey, ktorá si zároveň odniesla ocenenie Icon Award a tiež Paula Abdul, ktorá ceremóniu uzavrela.

Keďže hitparáda Billboard oceňuje najúspešnejších hudobníkov a interpretov a nie je odborným kvalitatívnym hodnotením ako napríklad ceny Grammy, niektorí víťazi sa dali očakávať. Predpokladaným kráľom večera sa stal raper Drake, ktorý si odniesol až 12 cien, vrátane tých pre top umelca a top interpreta.

Stal sa tak najoceňovanejším interpretom v histórii Billboard Music Awards, keďže si na konto pripísal už 27 trofejí. Doterajšou rekordérkou bola Taylor Swift s 23 výhrami.

Šesť sošiek si tento rok prevzala raperka Cardi B, Maroon 5 získali štyri ceny a interpreti Ella Mai, Ozuna, Luke Combs a Lauren Daigle si domov odniesli po troch soškách.

Cenu pre top interpretku získala Ariana Grande a najlepším novým interpretom sa stal Juice WRLD. Medzi duami a skupinami triumfovala k-popová formácia BTS.

Štýlové víťazky

Odovzdávania cien idú ruka v ruke s módnou kreativitou a pútaním pozornosti na červenom koberci. Ani v tomto prípade to nebolo inak.

Spoločným menovateľom na červenom koberci Billboard Music Awards bola čierna farba a predovšetkým rázporok na šatách, vďaka ktorému mnohé dámy odhaľovali jednu nohu.

Za kráľovnú večera pasovali viacerí zahraniční módni kritici speváčku Taylor Swift v jemne fialových šatách značky Raisa & Vanessa.

Z radu vytŕčala aj raperka Cardi B v žltej róbe Moschino či Ciara v honosných a dramatických čiernych šatách Stephane Rolland.

Okúzľujúco vyzerala aj herečka Priyanka Chopra v striebornej lesklej zavinovacej róbe.

Viac fotografií z večera nájdete v našej galérii.