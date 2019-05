Dekoruje seriálové scény: Diváci si málokedy všimnú, že veci používame viackrát

Prácu Obšitnikovej vidno často.

1. máj 2019 o 6:00 Tamara Peterková

Výsledok jej práce v televízii vidíme často. Ju však takmer nikdy. Zuzana Obšitniková je dekoratérkou seriálových scén. Pre televíziu Joj dekorovala desiatky priestorov do pôvodných slovenských seriálov. Je príkladom tých ľudí, pre ktorých je práca koníčkom.

Kým v divadle diváci venujú scéne a výprave relatívne veľa pozornosti, pri filmoch a seriáloch ich vnímame akosi automaticky. Prečo je to tak?

Je to pravda. Aj ja, keď idem do divadla, hneď si všímam, kto robil scénu, výpravu, kto je architekt... Možno je divadlo trochu veľkolepejšie a atmosféra človeka viac pohltí.

Ale mám pocit, že ľudia si takéto veci čím ďalej, tým viac všímajú aj pri filmoch a seriáloch. Keď som napríklad videla film Učiteľka, hneď som sa išla pozrieť, kto robil výpravu. Obdobie, ktoré stvárňoval, bolo moje detstvo a vo filme to bolo neskutočne autentické.

Dekorujete scény najmä do seriálov. Ako prebieha tento proces?

Najprv si prečítam scenár k seriálu, ktorý ideme vyrábať. Na porade, na ktorej sa stretne celý štáb, sa preberá aj scéna. Väčšina seriálov má vlastného architekta, s ktorým úzko spolupracujem.

Okrem seriálov niekedy dekorujem aj relácie, najčastejšie tematicky. Napríklad počas Veľkej noci sme do scény pridali veľkonočné rekvizity, aby sa umocnila atmosféra.

Čo je pri zariaďovaní fiktívneho bytu alebo iného priestoru najdôležitejšie?

To, ako konkrétny priestor vyzerá, je podmienené najmä charakterom postavy. Charakteristiku však píše scenárista a on sám o tom má určitú predstavu. Tej sa musíme držať. V súčasnosti sú aj medzi obyčajnými ľuďmi, nielen postavami, trendy o tom, kto by mal ako bývať.

Dajme tomu mladý muž – hipster, bude mať v byte určite čiernu stenu popísanú bielou kriedou, recyklovaný nábytok, staré spojené s novým. Na druhej strane, mrzutý starší pán, ktorý žije sám, si na bývanie asi veľmi nepotrpí. Z takýchto trendov vychádzame aj pri seriálových postavách.

Zuzana Obšitniková (49) Narodila sa v Košiciach. Už 12 rokov pracuje ako dekoratérka scén pre televíziu Joj. Pripravovala scénu pre 20 slovenských seriálov a relácií, medzi nimi napríklad Panelák, Odsúdené, Profesionáli, Prázdniny alebo Ministri.

Do akej miery máte priestor na vlastnú fantáziu, keď sa musíte držať predstavy scenáristu?

Ak to robím sama, tak do veľkej miery, ale vždy musím svoju predstavu konzultovať aj so scenáristom, s režisérom a najmä s kameramanom. Lebo niektoré interiéry sú náročné práve pre kameru.

V čom je zariaďovanie bytu pre fiktívnu postavu iné ako pre skutočných ľudí?

Pri seriálových postavách viac záleží na detailoch. Je dôležité vyzdvihnúť konkrétne veci. Napríklad osamotený starší človek bude mať určite veľa nábytku a celé kopy starožitných vecí.

Musíme zdôrazniť, že starší človek má tendenciu veci zhromažďovať, ale pri seriáloch si nemôžem dovoliť celý priestor úplne zastavať tak, ako to mnohí ľudia majú doma v byte.

Kde nábytky a rekvizity najčastejšie nakupujete?

Niektoré veci nakupujeme v bežných obchodoch s nábytkom. Ale niekedy nechceme, aby značka bola čitateľná, napríklad pri kuchynských linkách.

Mohlo by to pôsobiť ako reklama, a to si nemôžeme dovoliť. Vtedy dávame nábytok vyrobiť na mieru. Najčastejšie je to však kombinácia oboch možností.

Pomôžeme si nejakou značkou, ale nábytok ešte premaľujeme, vymeníme úchytky, pretapetujeme ho. Sedačka sa dá napríklad prečalúniť alebo prekryť iným poťahom.

A značka už nie je čitateľná. To robíme aj vtedy, ak chceme ten istý kus nábytku použiť vo viacerých seriáloch.

Zuzana Obšitniková pri práci (zdroj: TV Joj)

Často využívate rovnaký nábytok vo viacerých seriáloch?

Áno, vďaka televízii máme dosť skladových priestorov. Takže nábytok si po natáčaní môže trošku oddýchnuť a neskôr sa môže použiť znovu. Je to náš spôsob recyklácie. Mnohé kusy nábytku využívame aj viackrát.

Vlastne ani nemáme také, ktoré by sme už neskôr nepoužívali. Vďaka tomu ušetríme a môžeme investovať do iných vecí, ktoré sú pre konkrétny seriál špecifické a ktoré ešte nemáme.

Napríklad seriál Dovidenia, stará mama sa odohrával vo veľmi starom byte so starým nábytkom, ktorý som predtým v sklade nemala. Našou úlohou je, aby interiéry boli čoraz krajšie. Preto využívame veľa z toho, čo už máme, ale veľa vecí aj kupujeme.

Čo ak sa nejaká vec počas natáčania zničí?

To sa stáva relatívne bežne. Niekedy s tým počítame a kúpime hneď dva rovnaké kusy. Pri tejto práci je dôležité predvídať. Vždy sa však snažíme zničenú vec opraviť alebo jej dať aspoň nový šat, aby sa ešte dala použiť. Rada dávam aj starým veciam novú dušu.

Stalo sa niekedy, že by pozorní diváci odhalili, že nejaká vec bola použitá v rôznych seriáloch? Napríklad vám o tom napísali?