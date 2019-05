Mladým škodí, ak sa s nimi o sexe nerozprávame. Čo všetko potrebujú vedieť?

Rodičia musia prevziať zodpovednosť.

30. apr 2019 o 6:00 Washington Post, Ellen Friedrichsová

Nedávno som sa zúčastnila inštrumentálneho koncertu mojej 12-ročnej dcéry. Skupina bola výborne zohratá a dalo sa ľahko usúdiť, koľko práce stálo deti toto vystúpenie.

Moja dcéra hrá na viole päť rokov. So zborom hrá dvakrát týždenne v škole a taktiež každý týždeň navštevuje súkromné hodiny. Mala by tiež cvičiť sama.

Čo sa týka učenia sa hry na hudobný nástroj či zdokonaľovania sa v šoférovaní, varení, v športoch či v plynulom ovládaní cudzieho jazyka, tento typ tréningu je bežnou vecou.

Nikdy by sme neočakávali, že niekto bude excelovať – a už vôbec nie užívať si – v týchto činnostiach bez rutinného skúšania a študovania.

Keď je však témou sex, niečo, čo je zjavne citlivejšie a komplikovanejšie, než akákoľvek iná životná zručnosť, často predpokladáme, že podobné inštrukcie budú pre mladých škodlivé alebo podporia ich riskantné správanie.

Prípadne nám je príliš nepríjemné sa s nimi o tom dlhodobo rozprávať. No keďže som posledných 15 rokov pracovala ako zdravotná pedagogička, videla som, aký škodlivý môže tento prístup byť.

Sexuálne abstinovať naozaj nič nerieši

V Spojených štátoch je zdokumentovaná vysoká miera tehotenstiev u tínedžeriek a tiež pohlavne prenosných ochorení u adolescentov.

O čom sa však až tak často nehovorí, sú negatívne skúsenosti tínedžerského sexu ako takého.

Tínedžeri sa spolu často vyspia tajne, pričom nejde o dlhodobého partnera, možno sa to deje aj pod vplyvom a často so strachom, že sa dostanú do problémov.

Mnohí sú nútení do činností, ktoré by radšej nerobili a ďalší majú skúsenosti s vecami, s ktorými nesúhlasili. A aj keď súhlasili, veľa sexuálnych skúseností, ktoré sa medzi mladistvými dejú, nevytvárajú (najmä u dievčat) príjemný pocit.

Tento ponurý obraz len prispieva k pochopiteľne bežnému názoru, že tínedžeri sú príliš mladí na to, aby mali zdravým spôsobom sex a najlepšie pre nich je abstinovať. Iste, tento predpoklad sa mnohým zdá spravodlivý.

No zároveň ignoruje fakt, že mnohé z ich negatívnych zážitkov nie sú vedľajším produktom mladosti, ale skôr výsledkom okolností, pod ktorými má mnoho tínedžerov sex.

Je bežné, že sa dospievajúci v súvislosti so sexualitou hanbia a pociťujú strach a úzkosť, a to najmä v kultúrnom prostredí, v ktorom úlohu skutočnej sexuálnej výchovy prevzali programy zamerané na sexuálnu abstinenciu, a v ktorom mnohým mladistvým chýba dostatok antikoncepčných a ďalších ochranných prostriedkov. Mnohí majú pocit, že na dospelých sa nemôžu obrátiť , keď to potrebujú.

Sedem užitočných krokov

Ako by teda vyzeralo, keby sme mladým ľuďom dali nástroje, ktoré by im pomohli uspieť?