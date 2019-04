Mame uverila, že je ťažko chorá. Prípad zdravej Gypsy Rose Blanchard nemá obdoby

Sfilmovali kauzu týranej Gypsy Rose.

24. apr 2019 o 16:36 Soňa Jánošová

Večer, 15. júna 2015, sedela v kancelárii šerifa v okrese Waukesha drobná, krátkovlasá dievčina. Onedlho k nej prišiel vyšetrovateľ a požiadal ju, aby k nemu bola naozaj úprimná.

„Tvoja mamička je mŕtva, áno?“ spýtal sa vyšetrovateľ a chcel pokračovať v kladení otázok. „Počkajte, ako?“ skočila mu do reči dievčina a zdalo sa, že nevie, o čom vyšetrovateľ hovorí. Ten sa však nedal odradiť.

„Počuj, zlatko, ty vieš, čo sa tvojej mamičke stalo. Ja viem, že to vieš. Nerob si to ešte horším, zatiaľ to robíš,“ povedal vyšetrovateľ.

Zábery tejto scény sa objavili vo viacerých dokumentoch, ktoré sa venovali spletitému prípadu vyšetrovania vraždy Dee Dee Blanchardovej, ktorú verejnosť poznala ako skvelú a obetavú matku veľmi ťažko chorej dcéry Gypsy Rose.

Najnovšie sa ich prípadu venuje aj prvá séria seriálu založená na reálnych kriminálnych prípadoch s názvom The Act.

Dievčatko, ktorému bolo všetko

Gypsy Rose Blanchardová, dievčatko s mentálnou retardáciou a s chronickými chorobami ako epilepsia, svalová dystrofia či astma, prekonalo v živote množstvo komplikovaných chorôb vrátane leukémie a muselo podstúpiť mnoho chirurgických zákrokov.

V dôsledku rôznych ochorení jej museli vyoperovať slinné žľazy a do žalúdka zaviesť sondu, ktorou ju matka kŕmila a ktorou jej podávala množstvo liekov.

Okrem tých, ktoré nevyhnutne potrebovala na prežitie, jej starostlivo dávkovala aj lieky proti bolesti, úzkosti a depresii. V skutočnosti však nič z toho nepotrebovala.