Sú slávni a trpia depresiami. Známi ľudia hovoria o mentálnom zdraví čoraz viac

Ochorenia sa môžu týkať každého.

25. apr 2019 o 6:00 Michaela Žureková

Niekedy sa zdá, akoby to bola medzi známymi osobnosťami epidémia. Úzkosti, depresie, záchvaty paniky, posttraumatická stresová porucha, popôrodná depresia, bipolárna porucha a množstvo ďalších diagnóz nie sú neznáme pojmy pre desiatky z nich.

Mohlo by to vyzerať tak, že byť súčasťou šoubiznisu nie je med lízať, no zároveň to môže znamenať aj to, že mentálne ochorenia sa naozaj týkajú kohokoľvek a v spoločnosti sú rozšírenejšie, než by sme si chceli priznať.

"Mám bipolárnu poruchu a nehanbím sa za to," oznámila pred pár dňami speváčka Bebe Rexha. "Pre hroznú úzkosť som sa cítila osamelo," vyjadrila sa speváčka Perrie Edwards v rovnakom čase.

V poslednom období tak ide o ďalšie dve osobnosti, ktoré sa rozhodli o svojom stave hovoriť, aby povzbudili ostatných, že s takýmito problémami nie sú sami.

Depresívni

Na svete zrejme neexistuje človek, ktorý by aspoň raz v živote nebojoval s ťažkými chvíľami v živote, ktoré dali zabrať jeho psychike. V niektorých prípadoch pritom ide o dlhodobý a vážnejší stav.

Mentálne ochorenia sú však ešte stále častou stigmou, a aj preto mnohí radšej trpia v tajnosti.

Často aj tí, ktorí navonok vyzerajú ako najšťastnejší a najúspešnejší ľudia, zažívajú alebo zažívali depresiu.

Medzi známymi osobami ich nájdeme viacero.



O svojej depresii verejne hovorili napríklad J.K. Rowlingová, Angelina Jolie, Lady Gaga, Brad Pitt, Miley Cyrus, Jim Carrey či modelka Cara Delevingne, ktorá dokonca priznala samovražedné sklony a dlhoročný boj s týmto ochorením.

"Myslím si, že som na seba počas školských čias priveľmi tlačila, až ma to dostalo do bodu, keď som sa psychicky zrútila. Naozaj som sa chcela zabiť, nechcela som viac žiť," povedala na summite Women in the World v roku 2015.