Vzťahová poradňa: Brat ma úplne vymazal zo života. Trvá to roky a trápi ma to

Aký je pohľad psychologičky?

22. apr 2019 o 6:00 Washington Post, Andrea Bonior

Text pôvodne vyšiel v denníku Express, ktorý patrí pod The Washington Post.

Otázka: Môj brat ma po malej výmene názorov úplne odstrihol od svojej rodiny. Vždy sa vedel nahnevať, ale toto mnohoročné odcudzenie je úplne iná vec.

Ignoroval narodenie môjho syna, nepovedal mi, že sa oženil ani neprijal darčeky, ktoré sme mu poslali. Moji rodičia si myslia, že to preháňa, ale nič mu nepovedia, pretože sa boja toho, čo by spravil. Začínam byť nahnevaná aj na nich.

Mám akceptovať, že moja rodina je v podstate rozdelená na dve časti? Keď mi rodičia ukážu fotky jeho dieťaťa, trhá mi to srdce a zároveň ma to rozzúri.

Prečítajte si tiež: Vzťahová poradňa: Zažívam vyhorenie a neustále sa opakuje. Čo s tým?

Odpoveď: Veľmi ma to mrzí. V určitom okamihu je akceptácia a smútenie najlepším spôsobom, ako znova získať nad vecami kontrolu a ako sa chrániť pred falošnou nádejou.

Aby bolo jasné, určite to stojí za jeden posledný pokus o zmierenie. Síce mu to nedlhujete, ale je to šanca, ako dať bratovi najavo, že sa musíte pohnúť dopredu.

Môžete povedať, že naozaj chcete, aby vaše rodiny viedli život spolu. Že je vám ľúto, že nie ste v kontakte a že ste ochotná spolupracovať, aby sa veci zmenili a beriete to ako poslednú šancu na zmenu, pretože neistota je pre vás priveľmi bolestivá.

Ak definitívne povie nie, budete musieť prijať aj voľbu svojich rodičov a dať si povolenie chrániť svoje city, aj keď to bude znamenať dlhodobé embargo na bolestivú tému jeho rodiny.

- - -

Otázka: Mám 28 rokov a partiu ľudí, s ktorými sa roky priatelím. Prednedávnom k nám do práce nastúpila príjemná a zábavná kolegyňa, a tak som ju zoznámila s mojimi kamarátmi. Všetci ju prijali. V poslednej dobe sa mi však zdá, že s mojou partiou podniká veci bezo mňa.

Prečítajte si tiež: Vzťahová poradňa: Dcérin prvý priateľ je pod jej úroveň. Máme jej to povedať?

Treba povedať, že sú fanúšikovia istej hudby, ktorú ja až tak neobľubujem. Koncerty bezo mňa sú jedna vec, ale naozaj mám pocit, že sa snaží ukradnúť mojich priateľov, pretože ma nezavolali ani na pár náhodných stretnutí.

Cítim sa zranená a zmätená a tiež trochu detinsky, ale nechcem, aby mi prebrala mojich priateľov.

Odpoveď: Viem, že vás to bodlo. S celou partiou si sotva poradíte a mali by ste začať kultivovať individuálne vzťahy cez niečo spoločné. Je to lepšia stratégia ako jeden za všetkých, všetci za jedného.

Oni sú fanúšikovia hudby, aké činnosti by ste mohli robiť vy s jedným alebo dvoma priateľmi?

Mohlo sa stať, že náhodné stretnutia boli naozaj náhodné a neboli mienené tak, aby vás vylúčili. Možno to bola len logistická alebo komunikačná chyba. Ale áno, mohlo by to byť tak, že kolegyňa úmyselne pytliači vašich priateľov.

Tak alebo onak, stávka na istotu je, ak budete udržiavať a iniciovať vzťahy, ktoré chcete mať a udržiavanie konkrétnych kamarátstiev, ktoré vám najviac vyhovujú. Pozrite sa na to ako na otázku kvality verzus kvantity.

- - -

Andrea Bonior je klinická psychologička. Každý týždeň uverejňuje stĺpčeky v The Washington Post Express.