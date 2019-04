O futbalistovi, ktorému ženy kazia nedeľu

Futbalista Pavol Kopačka je za rovnoprávnosť pohlaví. Alebo aj nie.

18. apr 2019 o 5:24 Michaela Žureková

Azda všetci sa zhodneme na tom, že ak chce niekto povedať, že nie je rasista, nemal by hneď za týmto tvrdením dodávať slovíčko „ale“. A ak chce niekto tvrdiť, že je za rovnoprávnosť mužov aj žien, nemal by hneď v pokračovaní vety zo seba urobiť hlupáka a sexistu.

Naučiť by sa to mohol aj regionálny futbalista Pavol Kopačka, ktorý sa v rozhovore spred pár dní neštítil vyhlásiť ono „ale“. Ženské rozhodkyne do mužského futbalu podľa neho nepatria, mali by totiž pískať iba iným ženám alebo deťom v žiackych súťažiach.

No každý názor môžeme brať vážne len vtedy, ak za ním stojí pádny argument. A aký je argument pána futbalistu, zjavne odborníka na rovnosť medzi mužmi a ženami?

Ženy a dievčatá by vraj nemali kaziť nedeľu dvadsiatim dvom chlapom, pretože by sa mali venovať len tomu svojmu a ten by bol šťastný, že má skvelú partnerku. Tak určiteee!

Myslím, že sa nás nájde viac, ktorí pre zmenu tvrdíme, že by ľudia ako pán Kopačka nemali kaziť žiaden deň v týždni vyjadreniami, ktoré degradujú ženské rozhodkyne a šťastná by bola celá spoločnosť.