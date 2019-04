Aj toto je modeling: Čínska matka kopla do dcéry, ktorá nechcela pózovať

Čínske deti trávia prázdniny na mólach.

17. apr 2019 o 13:07 Soňa Jánošová

Sú oblečené v rozkošných sukničkách a šatách, obuté majú lakované topánočky. Dlhé lesklé vlasy im zdobia čelenky a tváričky jemný make-up. Milo sa usmievajú do fotoaparátu, kývajú alebo sa štylizujú do naučených póz. No keďže majú len tri až päť rokov, nie vždy sa im chce desiatky minút alebo niekoľko hodín pózovať.

To bol a prípad malej Niu Niu z mesta Hangzhou vo východnej Číne. Dievčatko, ktoré ešte nenavštevuje materskú škôlku, už pol roka predvádza oblečenie pre rôznych čínskych obchodníkov.

Keď však v istej chvíli nebolo ochotné splniť to, čo sa od neho pri fotografovaní očakávalo, matka ho surovo kopla. Situáciu však niekto z prítomných zachytil na video a umiestnil na sociálnu sieť Weibo, ktorá je čínskou verziu Twitteru.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/kY3gfj6X1Do

Nejde o ojedinelý prípad

Prečítajte si tiež: Zvodné pózy umelých bábik. Aj o tom je absurdný svet detských súťaží krásy

Od 8. apríla, kedy bol príspevok publikovaný, sa stal virálnym, informovali o ňom mnohé svetové médiá vrátane The New York Times a BBC.

Zároveň sa objavili viaceré videá, ktoré zobrazujú podobné situácie.

Matky v nich udrú svoje deti, ktoré nesprávne pózujú, kričia na ne, keď si chcú miesto státia pred objektívom zatancovať, alebo nimi lomcujú v šatni.

Tieto príspevky otvorili diskusiu o tom, aká je situácia v detskom modelingovom priemysle a či vôbec ide o vhodnú aktivitu pre deti.

Hoci je detský modeling prinajmenšom kontroverzný, pre mnohých rodičov ide o spôsob, ako svoje dieťa zviditeľniť, urobiť ho priebojnejším a zlepšiť vďaka nemu rodinný rozpočet.