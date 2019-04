Svojmu mladšiemu ja by som odkázala, aby si životom nebolo také isté

Život, v ktorý sme verili, nemusí byť ten, ktorý žijeme.

25. apr 2019 o 6:00 Michaela Žureková

Občas sa prichytím pri myšlienke, že neverím tomu, že som dospelá. Detailne si viem vybaviť desiatky obrazov z predškolského, školského aj mladistvého veku.

Nielen to, dokážem sa vcítiť do pocitov seba ako dieťaťa tak verne, že by som bola asi tou najempatickejšou matkou na svete.

Vedela by som pochopiť pocit krivdy, túžbu po dobrodružstve aj roztopašnú dôveru v svet.

Napriek tomu nezmažem, že som obohatená o ďalšie roky a roky, ktoré prišli po tom, obohatená o život.

Mnohé hodnoty vo mne zostali presne tak, ako som hlásala v trinástich, pätnástich aj dvadsiatich. Niektoré veci sú nemenné.

A o niektorých som si myslela, že nemennými ostanú. Mýlila som sa.

Kedysi som verila v nezištnú lásku, v to, že dokážem zmeniť každého človeka k lepšiemu a v moju nalinajkovanú budúcnosť podľa predstáv.

Verila som vo večné priateľstvá a medziľudské putá, že v živote sú určité nezlomné istoty aj že rodina je tu pre človeka vždy ako bašta, domov a útočisko.