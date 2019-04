Sex na drogách je fenomén. Je nebezpečný, no má ho čoraz viac ľudí

Ženy chcú lepší zážitok, muži erekciu.

15. apr 2019 o 16:07 Soňa Jánošová

„Mal som šialenú erekciu, až takú, že ma to bolelo. Potil som sa, srdce v hrudi mi búšilo. Museli sme so všetkým prestať, pootvárať okná, no stále mi bolo teplo. Začal som panikáriť a požiadal som ju, aby zavolala sanitku. Naozaj som si myslel, že dostanem infarkt,“ opisuje nepríjemnú noc jeden z respondentov novinárke Alexandre Jonesovej.

Tá pre britský The Independent napísala rozsiahly text o fenoméne chemsexu, teda sexu, ktorému predchádza užitie drog.

Nie všetky milostné zážitky pod vplyvom sa však skončia dobre. „Bol som nahý a plakal som pred dievčaťom, ktoré som práve stretol – bol to najhorší sexuálny zážitok môjho života,“ vraví pre The Independent muž, ktorého meno bolo v článku zmenené.

Pred sexom, ktorý si s cudzou ženou dohodol cez sociálnu sieť Tinder, užil Viagru a kokaín. Ide len o jeden obraz komplikácií, ktoré môže priniesť takzvaný chemsex.

Briti vedú, no drogy užívajú všetci

Chemsexu sa v posledných týždňoch venuje viacero britských médií vrátane BBC a denníka Guardian.

Nedávny prieskum totiž ukázal, že Británia je na čele užívania drog pred pohlavným stykom. Podľa dát Global Drug Survey malo až 64 percent Britov a Britiek sex pod vplyvom drog a prekonali tak obyvateľov zvyšku Európy, USA aj Austrálie.

Do prieskumu sa zapojilo približne 22-tisíc ľudí z celého sveta. Až 20 percent zo všetkých respondentov uviedlo, že sex pod vplyvom drog pre nich nie je neznáma.

Dáta, ktoré výskumníci získali z predchádzajúcich ročníkov, navyše ukázali, ktoré drogy na zlepšenie sexuálneho prežitku alebo výkonu ľudia vyhľadávajú, a ako sa líšia vzhľadom na pohlavie a sexuálnu orientáciu. Výsledky uverejnili začiatkom apríla v magazíne Journal of Sexual Medicine.

Medzi najrozšírenejšie drogy, ktoré ovplyvňujú sexuálny život patria alkohol, marihuana, extáza a kokaín.