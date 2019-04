Ženy viac cestujú sólovo, neraz však pri tom riskujú životy

Pre ženy je cestovanie osamote nebezpečnejšie ako pre mužov.

9. apr 2019 o 14:17 Michaela Žureková

Chcú byť nezávislé, spoznať samy seba, vidieť svet len svojimi očami, nemusieť sa nikomu prispôsobovať, oddýchnuť si alebo len skrátka nemajú s kým ísť, a tak naberú odvahu. Ľudia cestujú osamote pre rôzne dôvody a sólo výlety sú na vzostupe aj u žien.

Riaditeľka Asociácie českých cestovných kancelárií a agentúr, Tereza Picková, konštatuje, že tento trendv posledných rokoch v rámci Európy stúpa.

„Za zvyšujúcim sa počtom týchto ciest stojí niekoľko faktorov, medzi ktorými možno uviesť napríklad stále ľahšiu orientáciu počas ciest vďaka jednoducho dostupným cestovným aplikáciám a rozširujúce sa Wi-Fi pokrytie,“ hovorí.

Neznamená to, že v minulosti ženy necestovali sólovo, v súčasnosti je to však pre ne oveľa jednoduchšie. Aj preto ich počty podľa prieskumov cestovných kancelárií stúpajú, a to dokonca viac než v prípade mužov.

Možnosti, ktoré dnešný svet poskytuje, však stále nezabraňujú tomu, aby na ženy na ich cestách nečíhali rôzne riziká a nebezpečenstvá. Tie neraz sprevádza rodovo podmienené násilie, ktoré sa môže končiť aj smrťou.

Riziko: smrť

Carla Stefaniaková cestovala v novembri 2018 sama do Kostariky, kde chcela osláviť svoje 36. narodeniny.

Na let smerom domov už nenastúpila, našli ju totiž brutálne zavraždenú a zabalenú v plastovom vreci v lese neďaleko jej ubytovania Airbnb. Polícia zatkla strážcu pozemku, na ktorom Stefaniaková prebývala.

V decembri 2018 našli v marockých horách bezhlavé telá Dánky Louisy Vesterager Jespersenovej a Nórky Maren Uelandovej, ktoré chceli vidieť krajinu, nabrať skúsenosti a spríjemniť si pobyt turistikou. Oficiálne orgány označili ich usmrtenie za teroristický čin a zatkli 18 mužov.

V tom istom mesiaci zmizla Britka Grace Millaneová na Novom Zélande, a to len deň pred svojimi 22. narodeninami. Naposledy ju videli živú v prvý decembrový deň, našli ju zavraždenú o týždeň neskôr a z jej usmrtenia obvinili 26-ročného muža.

Všetky navštívené lokality sa pritom považovali za turisticky bezpečné.