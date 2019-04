Nič som si nevšimla, až kým som neporodila. Môžu byť ženy tehotné a nevedieť to?

Kryptické tehotenstvo nie je rarita.

3. apr 2019 o 12:03 Soňa Jánošová

„Bola som unavená. No končila som vysokú školu, chodila som do práce, aktívne som športovala a vyčerpanosť som teda pripisovala tomuto kolotoču. Necítila som nevoľnosti a jediné, čo niečo naznačovalo, bolo malé bruško. Myslela som si, že som pribrala,“ opisuje pre SME priebeh svojho tehotenstva Elena. To, že môže čakať dieťa, si vôbec nepripúšťala.

Od mladosti mala rôzne hormonálne ťažkosti, veľmi nepravidelný cyklus a v rodine sa často objavovali potraty a komplikované tehotenstvá. V tom čase mala navyše zložité partnerské obdobie a s priateľom boli v podstate rozídení.

„Keď vám niekto od mlada hovorí, že deti budete mať len veľmi komplikovane, beriete to ako fakt. Na vyšetrenie som teda išla s tým, že mám niečo s trávením.“ Sonografické vyšetrenie ukázalo, že je zhruba v šiestom mesiaci tehotenstva a že čaká dievčatko. Elenin život sa zo dňa na deň zmenil.

Pomerne častá rarita

Kým drvivá väčšina žien si prítomnosť nového života vo svojom tele uvedomí už po pár týždňoch na základe vynechanej menštruácie, pocitov nevoľnosti alebo skrátka na základe výsledku tehotenských testov, sú aj ženy, ktoré zažívajú skryté alebo kryptické tehotenstvo.

Ide o stav, keď žena väčšinu času tehotenstva či dokonca počas celého trvania gravidity nevníma a nepociťuje žiadne zmeny.

Pre väčšinu ľudí znie takýto opis kuriózne a len ťažko si vedia predstaviť, že žena netuší o dieťati vo svojom tele. V skutočnosti však nejde o natoľko nezvyčajný jav.

Americká štúdia z roku 2007 vraví, že o svojom tehotenstve nevie 1 z 516 žien, štúdia z Nemecka hovorí dokonca o počte 1 z 475.

Zhruba každá päťstá žena teda o dieťati netuší minimálne do polovice jeho vnútromaternicového vývinu. Štúdie ďalej hovoria o tom, že prehliadanie tehotenstva do času krátko pred pôrodom je reálne u jednej ženy z 2500, čo je trikrát pravdepodobnejšie ako narodenie trojičiek.

Podľa týchto údajov by svoje tehotenstvo malo na poslednú chvíľu zistiť zhruba dvadsať Sloveniek ročne.