Majsterka sveta v kickboxe: Zastrašovať, pľuť a nadávať pred súbojom je hlúpe

Martinu Ptáčkovú v detstve šikanovali.

2. apr 2019 o 8:55 Soňa Jánošová

Venujete sa bojovým športom, predovšetkým kickboxu a hand to hand combatu. Koľkokrát ste mali otras mozgu?

Našťastie ani raz. Zranenia pri bojových športoch bývajú časté a nepríjemné, ale musím povedať, že moje najhoršie úrazy zatiaľ pochádzali z aktivít mimo ringu. Zvyčajne som sa zranila pri nejakých doplnkových športoch na fyzickú kondíciu alebo pri silovom tréningu.

Koľko rokov ste mali, keď ste získali svoj prvý svetový titul?

V šestnástich rokoch, keď som prešla z juniorskej kategórie medzi dospelých a mohla som začať robiť full kontakt.

Čo to je?

Je to spôsob boja, pri ktorom už naplno rozdávate údery. Juniori a deti to pochopiteľne nerobia. Tí bojujú najmä na polokontakt, to znamená, že ich údery musia byť regulované, miernené. Ak do úderov dávate veľkú silu, diskvalifikujú vás. To sa mi stávalo pomerne často. Diskvalifikovali ma aj vo finále.

Martina Ptáčková (21) Pochádza z Horních Počernic v Česku,

ako dieťa zažila šikanu zo strany spolužiakov. Rodičia ju na základe tejto skúsenosti viedli k športu.

Je držiteľkou dvoch svetových pohárov, štvornásobnou majsterkou sveta k kickboxe a jeden titul majsterky sveta získala v disciplíne hand to hand combat.

Študuje odbor Medzinárodné vzťahy na Metropolitnej univerzite v Prahe.

Venuje sa aj móde, navrhuje šperky a venuje sa práci s deťmi a mládežou.

Prečo vás diskvalifikovali?

Vždy som mala trochu problémy s pravidlami a s tvrdosťou. Viedla som, bola som lepšia, ale do niektorých úderov som sa poriadne oprela a vyhodili ma.

Je pomerne ťažké buchnúť niekoho, ale nie poriadne. Hneď ako som sa dostala medzi dospelých a mohla zápasiť naplno, som v Insbrucku vyhrala majstrovstvá.

Musím ale povedať, že s pravidlami mám problémy doteraz. V kickboxe sa nesmú chytať nohy, súperi sa nesmú sácať a podobne. Ale ja som bitkárka.

Súvisí to asi s tým, že som trénovať začala s otcom. Na dvore sme mali malý ring a tam sme sa bili. Nebola v tom žiadna technika, skôr taký pouličný boj. To mi zostalo doteraz.

Teraz ste však štvornásobná majsterka sveta. Je to tak?

Mám sedem titulov. Dvakrát som vyhrala svetový pohár, štyrikrát majstrovstvá sveta a teraz som sa začala venovať novej disciplíne hand to hand combat a zo šampionátu v Moskve som si priviezla titul majsterky sveta.

Hand to hand combat neznie veľmi mierumilovne. Čo to je?

Je to šport, ktorý cvičia ozbrojené zložky alebo špeciálne jednotky.

Ide vlastne o sebaobranný systém, v ktorom je dovolené takmer všetko, okrem kopania do rozkroku alebo útokov na oči.

Ide o boj veľmi podobný MMA, čiže taký, ktorý sa odohráva hore aj dole a dajú sa v ňom využiť rôzne bojové športy, judo kickbox, wrestling. Každý tu môže využiť svoje prednosti.

Ide o rozšírený šport?

Je pomerne známy v Rusku a v ázijských krajinách, ale pomaly začína byť na vzostupe aj v Amerike.

Na to, aby ste sa dostali na Majstrovstvá sveta ste asi nepostupovali cez súťaž. Nejde predsa o šport začlenený do oficiálnych štruktúr a zväzov.

Nie, neprebieha to na báze súťaží. Bojovníci musia mať úspechy vo svojom odvetví a byť dostatočne všestranní na to, aby vedeli bojovať na zemi aj v postoji. Na súťaž sa zatiaľ chodí len na základe výberu reprezentačného trénera.

Ktorý zápas bol pre vás v živote najťažší?