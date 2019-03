Ona cestovanie miluje, on ho príliš v láske nemá, spolu o ňom píšu blog

Jeden sa musí prispôsobiť.

30. mar 2019 o 6:00 Martina Štérová

Ona je drobná, energická žena, povolaním novinárka, ktorá má rada dobrodružstvo, akčné výlety, neprekáža jej diskomfort, málo spí a veľa rozpráva.

On je kybernetik, ktorý má rád domov, pohodlie, box, šach a Linux, ale nenávidí cestovanie, junk food a cudzie postele.

Napriek tomu Veronika Šipoš Rosputinská s manželom Karolom založili v roku 2017 blog SheMakesMeTravel (v doslovnom preklade „Ona ma núti cestovať“).

Vďaka nemu už roky spoznávajú svet a vtipným spôsobom sa delia o svoje odlišné pohľady na túto populárnu aktivitu a rôzne destinácie so svojimi fanúšikmi.

A pritom ich obdarúvajú aj nádhernými fotografiami a originálnym obsahom na blogu a sociálnych sieťach. I keď oboch občas stojí mnoho síl nájsť spoločný kompromis, darí sa im to.

Aj pomocou cestovania si budujú zdravý a šťastný vzťah, opisujú svoje cestovateľské útrapy či radosti a učia ostatných, ako cestovať zodpovednejšie, udržateľnejšie a inak.

Na ceste so zápisníkom

Veronikiným snom bolo odjakživa cestovanie. Ako študentke jej však chýbali finančné prostriedky. Keď začala pracovať, peniaze by sa aj našli, no jej partner Karol po cestovaní netúžil.

„Tlačila som naňho a on mi uviedol všetky dôvody, prečo necestovať. Chcela som ísť niekam ďaleko, do exotiky, pretože po Európe sme už čo-to pochodili. Klasikou bolo Chorvátsko či Anglicko,“ hovorí Veronika.

Jej partner sa však zo začiatku exotiky bál, obával sa, že sa stratia, lebo tam nikoho nepoznajú, alebo ochorejú.

„Zhodou okolností som jedného dňa zistila, že môj kamarát dostal prácu v pobočke globálneho obchodného reťazca na Srí Lanke, a tak som túto destináciu predhodila Karolovi. Po prehováraní súhlasil, že tam vyrazíme. Mali sme vycestovať po Vianociach v roku 2014. Som typ ženy, ktorá rada podpichuje, a tak som mu pod vianočný stromček kúpila zápisník a navrhla som mu, že si tam môže zapisovať svoje zážitky. Myslela som si, že to odignoruje a bude to považovať za nepodarený žart. No už keď sme čakali na lietadlo v Budapešti, vytiahol ho a začal niečo písať,“ spomína Veronika na prvú spoločnú cestu do vzdialenej destinácie.

Na Srí Lanke strávili štrnásť dní a Karol si každý večer niečo zapisoval. Kým Veronika s nadšením pobehovala po miestnych atrakciách a fotografovala krajinu, on venoval pozornosť peru a svojmu vianočnému darčeku.

„Písal každý deň. Jeho tvorbu som si však prečítala až po návrate z dovolenky a bolo to veľmi zábavné. Karol má veľmi špecifický humor a zvláštne formuluje svoje myšlienky. Bolo nám ľúto, že si to nikto nemôže prečítať. Paradoxne to bol práve Karol, kto prišiel s nápadom na blog a jeho konceptom. Ja som po tom nikdy netúžila, pretože som písania mala dostatok ako novinárka,“ spomína blogerka.

Myšlienka blogu o dvoch ľuďoch, ktorí majú úplne odlišný pohľad na cestovanie, sa im zapáčila, no trvalo dva roky, kým ju pretavili do reality.

Iný svet

Vďaka cestovaniu ľudia spoznávajú rôzne kultúry, zvyky aj samých seba. Platí to aj v prípade Veroniky a Karola. Cestovanie ich učí napríklad aj tomu, že si oveľa viac vážia to, čo majú doma.

„Na Srí Lanke za nami prišla skupina detí a fascinoval ich náš fotoaparát. Nevedeli, čo to je, tak sme im ukázali fotografie. Boli prekvapené z toho, že to, čo je skutočné, zrazu vidia zachytené v tomto prístroji.