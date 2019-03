Aj vy si myslíte, že viete relaxovať? Možno sa to najprv musíte naučiť

Čo robíte, keď nič nerobíte?

28. mar 2019 o 6:00 Michaela Žureková

Čo robíte, keď nič nerobíte? Ako využívate voľný čas, keď nemáte žiaden program ani povinnosti, keď jednoducho to jediné, čo chcete robiť, je relaxovať?

Elon Musk raz na otázku novinárov, čo zvyčajne robí po práci, odpovedal, že pracuje ďalej. Môžete nad tým pokrútiť hlavou, pravdou však je, že nemusíte byť Elon Musk, aby ste nevedeli, ako vypnúť.

Aj naučiť sa relaxovať je výzva. Voľný večer pre mnohých ľudí neraz predstavuje iba sedenie pred obrazovkou televízora, počítača alebo mobilného telefónu. A niekedy aj všetkých naraz, pretože digitálna éra, ktorá hrá veľkú úlohu aj v rámci nášho voľného času, je zároveň komplikáciou, pre ktorú sa nevieme stíšiť a skutočne zrelaxovať.

Rozptýlenie nie je relax

Hlavnou otázkou, na ktorú zrejme neexistuje jednotná odpoveď, je tá, čo je to vlastne relax. Ako vyzerá a čo pri ňom treba cítiť?

Poučky ho opisujú ako opak stresu a psycho-fyzického napätia, pokoj mysle aj tela, čo niektorým môže pripomínať opis meditácie. Pre niekoho je to venovanie sa koníčkom alebo činnostiam, pri ktorých „vypne“.

Napriek tomu sa stáva, že keď má človek voľný večer, často netuší, ako tento stav dosiahnuť, a tak prokrastinuje, hodiny zabíja čas a nakoniec nevie, kam sa všetok podel. Obrazovky technológií sa podľa odborníkov stali rozptýlením, pri ktorom platí, že pri nich nevieme relaxovať, no ani bez nich sa celkom uvoľniť nedokážeme.

„Ľudia si už tak zvykli na hľadanie rozptýlenia, že v skutočnosti nevedia zvládnuť večer sami so sebou. Je to spôsob, ako sa nepozrieť do vnútra seba samého, pretože to si vyžaduje mentálny priestor. A všetky techniky na rozptýlenie sa používajú ako spôsob, vďaka ktorému sa ľudia hlbšiemu ponoreniu do seba vyhnú,“ hovorí pre Guardian psychoanalytik David Morgan.